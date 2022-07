Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Organisatie slavernijverleden blij met excuses voor slavernij: ‘Stukje waardigheid terug’

Vandaag, op 1 juli, Keti Koti, heeft De Nederlandsche Bank excuses gemaakt voor het slavernijverleden. Volgens Linda Nooitmeer, directeur van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), krijgen tot slaaf gemaakten daarmee „een stukje waardigheid” terug. „De tot slaaf gemaakten waren alles kwijt wat hun mens maakte, wat hun waardig maakte. De Nederlandsche Bank heeft met deze excuses, dit gebaar, daarvan een stukje teruggegeven.”

Op 1 juli wordt met Keti Koti, wat ‘verbroken ketenen’ betekent, herdacht en gevierd dat Nederland de slavernij 159 jaar geleden, in 1863, formeel afschafte in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Veel slaafgemaakten moesten nog tien jaar doorwerken op de plantages onder ‘bijzonder toezicht’ van de Staat, waardoor de slavernij pas echt voorbij was in 1873.



Today we commemorate & celebrate the abolition of slavery in Surinam and former Dutch Antilles. Formally in 1863, but factually in 1873. Honoured to have hosted the Leiden ceremony, initiated by Jacintha Groen. May #KetiKoti 2023 be a national holiday. Switi Manspasi! #1julivrij pic.twitter.com/mml2bbjibA — Janice Deul (zij/haar) (@JaniceDeul) July 1, 2022

Keti Koti

Dit jaar konden er voor het eerst weer mensen bij de plechtigheid zijn, na de coronacrisis. Namens het kabinet hield minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) een toespraak. Hij vertelde onder meer over zijn Surinaamse tot slaaf gemaakte voorouders. Ook zinspeelde hij er op dat het kabinet nog voor 2023 met een reactie zal komen op de aanbevelingen van het adviescollege dialooggroep slavernijverleden, dat onder meer wil dat de Nederlandse staat excuses aanbiedt voor het slavernijverleden.

Halsema bood vorig jaar tijdens de herdenking excuses aan voor de rol die Amsterdam heeft gespeeld in het slavernijverleden. Daarna volgden Rotterdam en Utrecht. Ook bank ABN AMRO maakte eerder excuses. Ook de Provincie Noord-Holland kwam vandaag met excuses. Commissaris van de Koning van de provincie, Arthur van Dijk, deed dat in het provinciehuis in Haarlem, bij de opening van een expositie over slavernij. De provincie Noord-Holland is de eerste provincie in Nederland die officiële excuses aanbiedt.

De excuses worden aangeboden „aan de nazaten van tot slaaf gemaakten, mensen die het onrecht van toen vandaag nog ervaren. Excuses voor wat onze gezagsdragers toen hebben aangericht in het leven van onschuldige mensen. Wij nemen in deze tijd afstand van wat ze in die tijd hebben gedaan.”



Minister voor Rechtsbescherming (@ministervRB) Franc Weerwind spreekt namens het kabinet. Het kabinet komt nog voor het eind van het jaar met een reactie op de advies dialooggroep slavernijverleden. "Change is gonna come" #KetiKoti pic.twitter.com/rq6YAMcpL3 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) July 1, 2022

‘Heel blij’ met excuses voor slavernijverleden van DNB

Jerry Afriyie van Stichting Nederland Wordt Beter is „heel blij” met de stap van DNB, zo zegt hij na afloop van de herdenking. „Zoals werd gezegd is dit een ijkpunt, geen eindpunt. Het is een mooie eerste stap, en ik hoop dat dit het begin is van een herstel voor zover het mogelijk is. En ik hoop dat het kabinet ook hier naar luistert en ook haar deel doet om aan te sluiten, aan dit snakken naar een veranderende toekomst.”

„De excuses, ze raakten me. Dat president Klaas Knot dit uitspreekt, is wat nodig is”, aldus Nooitmeer. „We hebben het al twintig jaar over het doorwerken van het slavernijverleden. Maar het gaat niet alleen om het verleden, en de geschiedenis. Het gaat ook over het nu. En er moet echt wat gebeuren, er moet waarde worden gegeven aan woorden. En dat heeft hij gedaan.”

Knot bood namens De Nederlandsche Bank (DNB) excuses aan voor de betrokkenheid (van bestuurders) bij het slavernijverleden in de negentiende eeuw. Eerder dit jaar brachten historici onderzoeksresultaten naar buiten waaruit bleek dat DNB op verschillende manieren betrokken was bij slavernij.