Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

D66 is uitlatingen van FvD’ers zat: ‘Verbod op politieke partijen moet makkelijker worden’

D66 wil dat politieke partijen eenvoudiger verboden kunnen worden als zij de rechtsstaat ernstig ontwrichten. Jan Paternotte maakt zich zorgen over de „radicalisering van sommige partijen in Nederland”. De D66-voorman doelt daarbij vooral op Forum voor Democratie, dat de afgelopen periode vaker wel dan niet onder vuur lag.

Als het aan D66 ligt, gaat het wetsartikel waarmee nu onder andere criminele motorbendes worden verboden ook gelden voor politieke partijen. Hiermee zou het Openbaar Ministerie (OM) meer in handen hebben om politieke partijen aan te pakken als zij de rechtsstaat ondermijnen. Het verbod zou moeten gelden voor politieke partijen en hun neveninstellingen, zoals politiek-wetenschappelijke instituten en politieke jongerenorganisaties.

Er wordt momenteel al aan een Wet op de politieke partijen gewerkt, waarin een verbod kan worden geregeld, maar dat vindt Paternotte te lang duren. „Dat duurt nog wel anderhalf jaar, terwijl we zien dat de radicalisering bij sommige partijen in Nederland hard gaat”, zei hij tegen de NOS.

Paternotte (D66) over Forum voor Democratie

De uitspraken van Paternotte hebben alles te maken met de ophef rond Forum van Democratie. „Daar is de laatste tijd heel veel gezegd. Van ‘we willen de regering omverwerpen’ tot ‘geweld is mooi, want dat kan dingen veranderen’. Dat moeten we serieus nemen. Democratie is te mooi om niet te beschermen”, zegt Paternotte.

De Kamerleden van FvD vlogen de afgelopen weken een aantal keer flink uit de bocht. Afgelopen weekend sprak Gideon van Meijeren in een video over een revolutionaire opstand van het volk tegen de overheid. Hij speculeert over het bezetten van het parlement, om zo de regering ten val te brengen. Die uitspraken leidden tot forse verontwaardiging en afkeuring bij premier Mark Rutte, bewindslieden en Kamerleden. Het OM in Den Haag bekijkt momenteel of zijn uitspraken strafbaar zijn. Paternotte vindt de woorden van Van Meijeren erg lijken op wat er in januari 2021 in de VS gebeurde. President Trump hitste toen zijn aanhangers om het Capitool te bestormen. Dit kostte vijf mensen het leven.

Eerder leidde de confrontatie tussen Van Meijeren en journalist Merel Ek tot een mediarel en riepen zijn uitspraken richting de overheid, het coronabeleid of politici regelmatig boze reacties op. Na de aanvaring met Ek klonk er vanuit meerdere politici en mediagezichten een oproep tot een boycot van zijn partij.