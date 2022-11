Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thijs Zeeman confronteert meteen weer mega-manipulator die mensen totaal kapot maakt: ‘Fascinerend’

Voor wie Zeeman Confronteert vorig jaar interessant vond: ga er vanavond maar weer voor zitten. Thijs Zeeman zoekt het ongelooflijke verhaal en leven van Saul uit, een mega-manipulator. Met een confrontatie probeert te tv-maker te voorkomen dat hij nog meer levens kan ruïneren. Metro videobelde met Thijs Zeeman over zijn tweede seizoen op RTL5. En hij blikt nog even terug op zijn deelname aan Special Forces VIPS.

Thijs Zeeman praat vanuit de auto. De geboren Alkmaarder (40) is op weg naar de studio, waar hij met zijn team aflevering 4 (van de 6) momenteel monteert. Metro sprak hem vorig jaar bij de start van Zeeman Confronteert ook. Toen stak de RTL-man, die natuurlijk met succes ook Gestalkt voor SBS6 maakte, zijn bewondering voor de enkele maanden eerder omgebrachte Peter R. de Vries niet onder stoelen of banken.

Man meldt zichzelf bij Zeeman Confronteert aan

Vanavond trapt hij dus af met Saul, een man die zichzelf bij Thijs Zeemans compaan, hoofd-onderzoeker Nico van den Dries en Zeeman Confronteert aanmeldt. Hij wilde zijn ex Agaatha laten schaduwen, die gevaar zou lopen door een bende. Die bende bestaat uit leerlingen van Sauls basisschool, maar bestaat alleen in zijn hoofd. In zijn waanwereld blijft hij Agaatha lastigvallen, iets wat hij jaren eerder ook bij ene Tessa flikte. Bovendien eist hij 2 miljoen euro van zijn ex, vanwege gezamenlijke spulletjes – we verzinnen het niet – en belt hij haar huisarts om te vertellen dat Agaatha de persoonlijkheidsstoornis borderline heeft. Alles om te kunnen manipuleren. Thijs Zeeman meteen over deze man: „Het is belangrijk om aan te geven dat deze man verder in de totaal gewone wereld leeft hè?” Agaatha schreef Zeeman echter zelf ook aan…

In Zeeman Confronteert zijn vorig jaar tientallen slachtoffers geholpen. Wat dat betreft kijkt Thijs Zeeman met genoegen terug, maar nam hij ook ervaringen mee naar het huidige tweede seizoen. „Seizoen 1 was een manier om te kijken wat het beste bij mij en bij het programma past. Net als in het programma over stalkers zit er een materie in die mij enorm interesseert: de verhoudingen die mensen aangaan om vervolgens heel destructief te zijn. In dit programma achtervolgen we mensen in het algemeen, niet alleen stalkers. We kwamen erachter dat één persoon centraal stellen goed bij ons past. Die persoon moet de kijker van de ene in de andere verbazing laten vallen. Je komt dan vooral bij narcisten uit. Narcisten die verhoudingen met anderen aangaan met eigenlijk maar één doel: diegene financieel en geestelijk totaal leegtrekken. Dat is waar Zeeman Confronteert over gaat. Over mensen die in staat zijn in langdurige trajecten innige verhoudingen aan te gaan, om de ander vervolgens alleen maar te gebruiken in hun eigen voordeel.”

Resultaten Zeeman Confronteert

In de uitzending van vanavond is een oplossing moeilijk. Krijg maar eens waanideeën uit iemands hoofd. Maar toch: „Wij zijn altijd opzoek naar een oplossing. Bij stalkers is dat wat gemakkelijker, daarbij laat televisie en dossiervorming hen in 95 procent van de gevallen wel stoppen. Bij een manipulatiezaak, zoals wij dat noemen, is dat wat moeilijker. Daarbij zijn we heel erg bezig om politie en justitie zo’n zaak onder de neus te duwen. Dat zeggen we ‘dit is wat er gebeurt, volgens mij zien jullie de ernst van de zaak niet’. Dat kost veel tijd, vaak maanden. Maar ik denk dat driekwart van de mensen uit Zeeman Confronteert uiteindelijk voor het hekje belanden. In het geval van Saul kan ik hem niet van zijn waan af helpen, dat moet hij echt zelf doen. Ik kan hem wel proberen duidelijk te maken wat hij anderen aan doet. Ten tweede, dat kan ik wel verklappen, doen politie en justitie momenteel een onderzoek naar hem. We hebben al onze bewijzen overgedragen.”

Je komt vooral bij narcisten uit

Op de vraag of Thijs Zeeman zijn programma ooit zonder zijn Nico van den Dries kan maken, is de tv-speurder stellig: „Ik wil het niet. Het is fijn om te werken met iemand die ik 1000 procent vertrouw. Nico heeft een belangrijke rol in Zeeman Confronteert omdat hij dingen mogelijk kan maken. Ik vind het niet leuk om me dingen toe te eigenen die hij heeft gevonden. Nee hoor, Nico is in dienst bij mij als leider van de troepen, maar ik ook bij hem. Voor politie en justitie is hij als ex-marechaussee een belangrijke stempel. Ziet Nico iets als een feit, dan is dat het voor hen ook.”

Geld kwijt, maar ook het vertrouwen in de mens

Als die Saul al de aftrap van het tweede seizoen Zeeman Confronteert is, wat kunnen we dan nog meer verwachten? Thijs Zeeman: „Je gaat als kijker van de ene verbazing in de andere vallen. Volgens mij zijn we daar heel goed in geslaagd. In tegenstelling tot bij Saul zijn slachtoffers bij de andere verhalen niet alleen hun geld kwijt, maar ook het vertrouwen in de mens. Volledig. Je gaat dat duidelijk zien. Maar ik denk dat we er als team ook in zijn geslaagd om mensen een deel van hun vertrouwen terug te geven.”

Zeeman zou Zeeman Confronteert bij wijze van spreken tot aan zijn pensioen kunnen maken. Altijd zijn er nieuwe verschrikkelijke verhalen, waar je als tv-maker moedeloos van zou kunnen worden. Hij, terwijl in zijn auto Flitsmeister begint te praten: „Klopt, hoor. Dit is een never ending story helaas. Mensen blijven zich aanmelden. Voor ons als tv-maker is dat ook fijn, want dat betekent dat wij waarde hebben. Maar ik hoor van mijn redactieleden, en zo voel ik het zelf ook, dat iets voor iemand kunnen betekenen een enorme voldoening geeft. Zeeman Confronteert is natuurlijk ook sensationeel. Als televisiemaker loop ik daar niet voor weg. Maar veel belangrijker is het natuurlijk dat je van meerwaarde kunt zijn voor mensen die op hun rug liggen. Wij zoeken en overhandigen hen tastbaar bewijs, waar zij vervolgens mee naar de politie kunnen.”

Fascinatie voor manipulatie

De rode draad in de tv-carrière van Thijs Zeeman: mensen helpen die het zelf niet meer redden. Zijn fascinatie is tweeledig: „Ten eerste ben ik erin gerold, nadat ik altijd al veel over misdaad heb gelezen. Bij stadszender AT5 kwam ik er mee in aanraking, maar dan heb je het vooral over rechtszaken. SBS6 heeft me later de kans met Gestalkt gegeven. Dat was life changing en kwam ik erachter hoe extreem de wereld van stalkers en manipuleren is. Hoe mensen anderen bewust kapot maken en de psyche van de dader, is iets wat mij oprecht interesseert. Daarnaast zegt mijn vader dat toen mijn broer een keer huilend thuiskwam, omdat hij gepest was of zo, ik heb gevraagd wie het waren en hoe oud ze waren. Ze bleken vier jaar ouder dan ik, maar toch ging ik de deur uit om ze te pakken. Ik was 6. Als ik eerlijk ben zal ik wel alleen een blokje om zijn gegaan, want zo’n held was ik ook niet.”

💪 Special Forces VIPS Als deelnemer van Special Forces VIPS (Videoland) werd Thijs Zeeman zélf geconfronteerd. En hoe. Zo ging hij op een gebouw zijn hoogtevrees al tierend te lijf. „Ik ben in dat programma mezelf nogal tegengekomen. Het was voor mij natuurlijk geen verrassing dat ik hoogtevrees heb. Ik heb meegedaan omdat ik het een super mooie uitdaging vind om te ondergaan dat als je als een stuk stront wordt uitgeperst, hoe ik daarop zou reageren. Maar laat voor de mensen duidelijk zijn: ik word niet elke ochtend wakker met een cape om, als de held die alles durft. Dat wordt vaak gezegd namelijk. Mijn vrouw meldt dan altijd gekscherend: wacht maar tot Thijs op een keukentrapje staat.”

In Zeeman Confronteert is hij veel meer ‘in zijn habitat’ dan op zo’n Special Forces-gebouw (of keukentrapje). Vorig seizoen liep hij in zijn programma echter wel een keer klappen op. Zij er sindsdien maatregelen genomen of is er altijd wel een gek die onverwacht iets kan uithalen? Zeeman: „Er is altijd een risico.”



‘Hij had mijn opa kunnen zijn’

„Het ging in dit geval om een bijna bejaarde man”, blikt Zeeman terug over de keer dat het mis ging. „Ik ben wel op grotere types, die ook bekend stonden als vuurwapengevaarlijk, afgestapt. Dan was het maar even zien wat we zouden aantreffen. Ik heb de heilige overtuiging, en vaak is dat uitgekomen, dat hoe rustiger ik op iemand af stap, hoe meer rust je ook terugkrijgt. Bij deze persoon was echter geen enkel alarmbelletje afgegaan. Hij had mijn opa kunnen zijn en was daarom iemand aan wie ik eigenlijk mijn respect moest tonen. Hoewel er alle reden was om hem aan te spreken natuurlijk. Maar goed, opeens had hij een hondenriem in zijn handen en begon hij op me in te slaan. Het zag er erger uit dan het was hoor. Ik heb hem vast kunnen grijpen en gezegd dat hij even normaal moest doen. Maar ja, met zoiets als Zeeman Confronteert neem je wel risico.”

Zeeman Confronteert is zes keer op dinsdag om 20.30 uur op RTL 5 te zien (en terug te kijken via RTLXL).