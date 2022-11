Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

PCR-testen vooral voor corona? Nee, binnenkort ook voor schurft

Als je aan een PCR-test denkt, denkt een grote groep waarschijnlijk niet meteen aan schurft. Binnenkort misschien wel, want Amsterdam wil PCR-testen inzetten om de ‘studentensoa’ op te sporen. De kleine beestjes die onder je huid kruipen, oftewel schurft, zijn namelijk met grote aantallen aanwezig in onze hoofdstad.

Sinds eind 2021 is het aantal schurftgevallen landelijk met vier keer verdubbeld. Om daar iets aan te doen, ontwikkelt de GGD nu onder andere een PCR-test en doen ze aan bron- en contactonderzoek om de huidaandoening eerder op te sporen.

PCR-testen de oplossing?

Vorig jaar kwamen er nog 15 op de 100.000 mensen met schurft bij de huisarts. Dit jaar gaat het om 27 op de 100.000. Dat blijkt uit cijfers van de GGD. Met name Amsterdam is getroffen. Ook andere studentensteden blijven niet ongedeerd.

🧪 Hoe werkt dat dan? GGD-dermatoloog Henry de Vries tegen NH Nieuws over de werking van de tests: „PCR-tests kennen we natuurlijk van de coronapandemie. Schurft laat schilfertjes achter op de huid, en we kunnen die schilfertjes in een lab onderzoeken en kijken of er DNA van de schurftmijten in zit.”

Een andere maatregel is dat het bezoekuur op woensdag niet meer de enige mogelijkheid is om de dokter te bezoeken. Je kunt nu op meerdere tijdstippen langskomen als je symptomen hebt.

Verwarring over schurft

Het is belangrijk dat de verspreiding van schurft tegen wordt gegaan. Dat is lastig, want schurft wordt regelmatig verward met eczeem. Het ziet er hetzelfde uit en het jeukt allebei. „Met vergrotende apparatuur zoals een dermatoscoop of microscoop kan een zorgverlener aantonen of het om schurft gaat. Maar het probleem is dat die apparaten niet overal aanwezig zijn en niet elke verpleegkundige ermee overweg kan”, zegt de Vries.

De oplossing? PCR-testen. Iedere huisarts en verpleegkundige kan namelijk schilfertjes afnemen. Die kunnen vervolgens onderzocht worden in het laboratorium. Dat gaat allemaal ook nog eens vrij snel. Al met al lijkt het dus een goede oplossing voor een soa die zich snel verspreidt. Wanneer de test beschikbaar is voor de Amsterdammer is echter nog niet bekend.