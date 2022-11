Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

ChristenUnie wil verbod op TikTok ‘om kinderen te beschermen’

Als het aan de ChristenUnie ligt, komt er binnenkort een verbod op de populaire app TikTok. Daarop kun je filmpjes maken en filmpjes van anderen zien en de app is razend populair onder kinderen. Volgens de ChristenUnie moet zo’n verbod ingevoerd worden ‘om kinderen te beschermen’.

Er zijn al langer zorgen om hoe goed (of slecht, dus) de app de privacy van gebruikers beschermt. TikTok is een Chinese uitvinding en er gaan geruchten dat gegevens van gebruikers in handen komen van de Chinese overheid. „Het is onze taak om burgers te beschermen. TikTok in deze vorm moet van de markt”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder. Dat meldt RTL Nieuws.

Verbod op TikTok ‘om kinderen te beschermen’

„Onze hele klas zit op TikTok”, zegt de 11-jarige Mballu van de Haagse Zuidwalschool. De populaire app heeft in ons land ruim 3,5 miljoen gebruikers en is de populairste app onder kinderen. „Sommigen zitten er wel drie uur per dag op”, weet klasgenoot Dominik. „We weten dat er kritiek is op de app en krijgen daarover ook les op school. Bijvoorbeeld over het beschermen van je privacy. Maar ik maak me geen zorgen.”

De ChristenUnie ziet dat anders: de kleinste regeringspartij van deze coalitie heeft al lange tijd zorgen, zegt Kamerlid Ceder. Want zoals het bedrijf nu opereert en omgaat met gegevens van gebruikers kan niet, vindt hij.

Naast dat de app niet zo heel goed omgaat met privacy, zou ‘ie ook extreem verslavingsgevoelig zijn. Naast grappige filmpjes en filmpjes waarop allerlei beroemdheden dansjes doen of iets van hun leven laten zien, zit TikTok ook vol met ‘hacks’ en zogenaamde wondermiddeltjes. Bijvoorbeeld een truc om geld te besparen op hotels of het gebruik van anti-roos shampoo tegen acne. In ons land is Meester Jesper een populaire TikTokker onder kinderen. Toen Metro hem sprak zei hij vooral te willen laten zien ‘dat het onderwijs hartstikke leuk is’.