Deze supermakkelijke hack om geld te besparen op hotels gaat viral op TikTok

Als je na het doorploeteren van het enorme aanbod aan hotels er eenmaal één hebt uitgekozen, is de kans groot dat je even op zoek gaat of je ergens anders niet goedkoper uit bent. Dat is al slim en kan je zomaar tientallen tot honderden euro’s besparen. Maar wat als we je vertelden dat je daar bovenop nog meer korting kunt pakken? Deze viral TikTok-hack legt uit hoe je kunt besparen.

Niet alleen het vergelijken van prijzen kan je veel euro’s schelen. De volgende hack van TikTokker Black Blonde Abroad kan er zomaar voor zorgen dat je nog goedkoper uit bent bij het boeken van het hotel. Met al die besparingen bij elkaar kun je bijna nog een keer op vakantie!

TikTok-hack om op hotels te besparen

Hotels willen natuurlijk graag dat je via hun website een overnachting boekt. Als jij dat bijvoorbeeld via Booking doet, moeten zij namelijk een percentage afstaan aan het boekingsplatform. Dat is waar de tip van Black Blonde Abroad om draait; in een viral TikTok vertelt ze dat een hotel je een overnachting van dezelfde prijs zal aanbieden als je aangeeft ergens anders een goedkopere optie te hebben gezien. En dat niet alleen, sommige hotels bieden je zelfs extra korting aan.

„Als je op reis bent en in een hotel slaapt, betaal daar dan nooit, en ik herhaal nooit, de volle prijs voor”, zegt de in de video op TikTok. Ze deelt vervolgens een lijst met hotels die de beste deals aanbieden.

Daarop staat bijvoorbeeld de keten Hyatt, die overal ter wereld is te vinden. Zij bieden op hun website de beste prijsgarantie aan. „Als jij een betere prijs vindt, passen wij de onze aan en krijg je de keuze uit 20 procent extra korting of 5.000 World of Hyatt-bonuspunten.” Het Hilton heeft dezelfde prijsgarantie en biedt zelfs 25 procent extra korting aan.

De kans is groot dat als je een keten Googelt met daarachter de term ‘price guarantee’ of ‘price match’, dat deze keten dit aanbiedt. Van een vriend die in een hotel werkte, weet ik dat kleinschalige hotels dit ook aanbieden, al lopen ze er niet zo mee te koop. Even bellen of een mailtje sturen dus, en wie weet geniet jij straks van die welverdiende stedentrip of vakantie, zonder daar al te diep voor in de buidel te hoeven tasten.

