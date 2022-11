Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stinkt je zweet opeens heel erg? Dat kan hierdoor komen

Dat je zweet alleen ruikt als het ‘oud’ is, klopt helaas niet. Soms zit er ook al een ‘luchtje aan’ net nadat je schoon gewassen de douche uit komt. Zweet kan namelijk veroorzaakt worden door iets heel anders dan een intense work-out of hitte.

Wij spreken met Linda Bot van Loveli over verschillende soorten zweet en wat je er tegen kunt doen.

Welke soorten zweet zijn er?

„Als producent van deodorant, had zelfs ik weleens dat ik mezelf rook. Dat terwijl ik net onder de douche vandaan kwam of een spraytje deo had opgedaan. Hierdoor ben ik op onderzoek uit gegaan naar de verschillen in zweet”, vertelt Linda.

Hoe goed je jezelf dus ook verzorgt, het kan zomaar zijn dat je jezelf ineens ruikt. Bij een spannende presentatie bijvoorbeeld, of als je net wakker wordt. Dit zweet is heel anders dan ‘normaal’ zweet tijdens warm weer of tijdens inspanning.

Een van de stinkerds wordt ook wel hormoonzweet genoemd. „Wist je dat dit soort zweet door hele andere zweetklieren veroorzaakt wordt en zelfs scherper en sterker ruikt? Ook word je tijdens dit soort zweet op een hele andere manier getriggerd”, aldus Linda.

Zo werkt hormoonzweet

Normaal gesproken wordt zweet aangemaakt door je eccriene zweetklieren. Dit zweet helpt je bijvoorbeeld om af te koelen tijdens een warme zomerdag en om je afvalstoffen te lozen. Daarnaast is dit zweet geurloos en waterig dun. Totdat het in contact komt met de bacteriën op je huid, dan kan je een beetje gaan ruiken.

Maar je hebt ook je apocriene zweetklieren en die worden aangestuurd door hormonen. De functie hiervan is nog steeds niet helemaal duidelijk, maar het heeft waarschijnlijk met de oertijd te maken, toen we nog niet zo goed konden communiceren als nu. Onbewust een boodschap communiceren dat je stress hebt of een verhoogd libido, hoeft tegenwoordig niet zoals vroeger met de neus opgemerkt te worden. We kunnen immers heel goed zeggen wat we voelen.

Het is zelfs zo dat dit soort zweet dikker is en meer vetzuren bevat. De bacteriën op de huid houden hiervan en gaan daardoor nog meer stinken. Je vindt deze apocriene zweetklieren op plekken waar je ook meer haargroei hebt, zoals je oksels en je liezen. Doordat we daar haar hebben, blijft het zweet ook nog eens langer hangen. Deze zweetklieren reageren voornamelijk op emoties, stress en hormonen.

Redenen waarom jouw apocriene zweetklieren aan de slag gaan

1. Hormonen

Het zweet dat je apocriene klieren produceren, komt door de hoeveelheid oestrogeen in je lichaam. Dit verandert continu. Je oestrogeen is je gelukshormoon en als deze veel aanwezig is, voel je je goed. Stress heeft geen vat op je en je voelt je energiek en happy. Maar soms daalt dit oestrogeen-level. Door die sterke daling wordt extra zweet aangemaakt en krijg je dus die penetrante zweetgeur.

Bij een lager oestrogeen-level, ervaar je ook meer stress waardoor je hypothalamus in de war raakt. Deze denkt dat je lichaam oververhit raakt. Wat gebeurt er dan? Het lichaam gaat extra zweet aanmaken om af te koelen.

2. Je cyclus

Ook tijdens je menstruatiecyclus verandert de hoeveelheid oestrogeen in je lichaam. Zo rond je eisprong gaan je oestrogeen levens door het dak, de reden waarom je bomvol energie zit en je gelukkig voelt. Als je eitje echter niet bevrucht wordt, krijg je die snelle hormoondaling en worden je apocriene klieren aan het werk gezet.

Het is zelfs zo dat je twee weken tijdens je cyclus een hogere temperatuur hebt. Tijdens je eisprong, tot het moment dat je ongesteld wordt. In deze weken zweet je sneller, bijvoorbeeld wanneer je gaat sporten of bij warmer weer. Wist je dat je zweet tijdens je eisprong lekkerder ruikt voor het andere geslacht? Na je eisprong verandert dit helaas weer, vooral in de week dat je gaat menstrueren.

3. Stress

Ook stress zorgt voor dit type zweet. De klieren worden namelijk aangestuurd door adrenaline en cortisol. Als je stress ervaart, krijgen deze een seintje om zweet te produceren. Zo worden ze bijvoorbeeld geactiveerd als we angst ervaren, boosheid of stress.

Hoe sterker je emotie, hoe heftiger je lichaam erop reageert. Hier komt dus die heftige zweetgeur vandaan als je een presentatie moet geven of ruzie hebt gehad met je lief.

4. Zwangerschap

Als je zwanger bent of net een kindje hebt gekregen, heb je misschien gemerkt dat je meer bent gaan zweten. Door de toename van bloed in je lichaam, kan je lichamelijke thermostaat wat omhoog zijn gegaan. Hierdoor draaien je zweetklieren overuren om je temperatuur te reguleren.

Je kan last krijgen van opvliegers, zweetaanvallen en een overall hogere lichaamstemperatuur.

Logisch als je een extra mensje meedraagt. Vanaf de dag dat je zwanger bent en direct na de de geboorte, heb je niet alleen last van moodswings, maar ook van beruchte zweetaanvallen. Niks om je voor te schamen maar fijn is anders.

Wat kun je ertegen doen?

Je hebt vast gemerkt dat je normale deodorant, of zelfs anti-transpirant, niks doet tegen die penetrante geur als je een spannende presentatie hebt. Dit komt omdat deze producten gemaakt zijn van aluminium en parfum. Aluminium blokkeert je zweetklieren en parfum wordt gebruikt om de geur te verdoezelen. Helaas zijn deze niet bestand tegen de vetzuren die in hormoonzweet zitten.

Heb je last van hormoonzweet? Dan kun je beter deo’s gebruiken met zinkoxide en zuiveringszout. Zinkoxide helpt waanzinnig goed tegen hormoonzweet, omdat zink een mineraal is dat ons lichaam nodig heeft. Als je hier een tekort aan hebt, kan het komen dat je lichaam een lichaamsgeur maakt omdat je afvalstoffen niet goed afgevoerd worden.

Daarnaast zet zinkoxide de vetzuren die je apocriene zweetklieren maken, om in geurloze zouten. Zo kunnen de bacteriën die de geur veroorzaken, hun werk niet meer doen. Ook is zinkoxide antibacterieel.

Zuiveringszout werkt ook perfect tegen hormoonzweet en is het alternatief als je liever geen aluminium in je deodorant wilt. Zuiveringszout helpt namelijk bij het bestrijden van de geur veroorzakende bacteriën. Bovendien is het natuurlijk en vrij van chemicaliën.

Nu kan je makkelijk zelf een deodorant maken met deze twee ingrediënten, maar er zijn ook heerlijke deo’s die je helpen om hormoonzweet te bestrijden. Loveli bijvoorbeeld met een zachte lavendel geur, Happy Earth in plasticvrije verpakking of de neutrale deo van The Lekker Company, als je niet tegen geurtjes kunt.