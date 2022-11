Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvallend: man krijgt vier keer in één nacht met politie te maken

Vier keer in één nacht in aanraking komen met politie, dan heb je het bont gemaakt. Het gebeurde vannacht in Alkmaar bij een 30-jarige man. De man heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag vier keer met de politie te maken gehad.

De eerste twee keer werd de man staande gehouden voor wildplassen, en de derde en vierde keer voor rijden onder invloed, aldus de politie.

2 keer wildplassen en 2 keer onder invloed

De man ontving eerst een boete voor wildplassen. Een kwartier later gebeurde dat nog een keer. Daarna stapte de man, die te veel alcohol had gedronken, in zijn auto. „Bij het verlaten van de parkeergarage raakte de man een paaltje. Hierop werd de man aangehouden”, zo meldt de politie.

Hij werd meegenomen naar het politiebureau. Daar blies hij 245 ugl, omgerekend is dat iets meer dan 0,5 promille, oftewel ongeveer twee glazen alcohol. De man was echter een beginnende bestuurder, en dan mag je niet meer dan 0,2 promille in je bloed hebben.



In aanraking met politie

Uiteindelijk mocht de man met meerdere boetes en een rijverbod het bureau verlaten. „Toen besloot de man toch weer in de auto te stappen ondanks het uitgereikte rijverbod.” Daarop werd de man voor de tweede keer aangehouden, aldus de politie.