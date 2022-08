Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederland vreest forse bijbetaling voor energie en gas, veel meer mensen checken termijnbedrag

Heel veel Nederlanders vrezen voor hun rekening voor energie en gas. En dan vooral de jaarnota. De schrik die wordt verwacht: een forse bijbetaling.

Energie is duurder, dat weten we inmiddels allemaal. En dat geldt ook voor boodschappen. In een Metro-artikel van deze week werd ABN Amro-econoom Piet Rietman opgevoerd. Hij constateert dat veel mensen in ons land in de schulden raken. Onder meer door de energierekening, prijzen en in de supermarkt. En dat dat bovenop andere schulden komt: „Zo’n twee miljoen huishoudens hebben op dit moment al een problematische schuld bij hun zorgverzekeraar. ”

Onaangename verrassing bij de nota voor energie

Honderdduizenden huishoudens wacht een onaangename verrassing bij de jaarnota van hun stroom- en gasleverancier. Marktleider Vattenfall ziet dat een op de tien klanten een veel te laag maandbedrag betaalt. En dan weet je: dat wordt mogelijk fors bijbetalen. De Telegraaf schreef daar vandaag over.

40 procent van de Vattenfall-klanten heeft inmiddels een betalingsachterstand. Het aantal klanten met een financiële hulpvraag is sinds vorig jaar verdubbeld. Met de winter voor de deur en energieprijzen die door het dak gaan, maakt Vattenfall-manager Martin Neef zich grote zorgen. „Bij 10 procent van onze klanten zien we dat ze per maand 200 euro te weinig betalen voor hun energielasten. Dat zijn 200.000 huishoudens.” In Nieuwsuur verscheen de vorige maand ook een Vattenfall-man aan tafel. Martijn Hagens gaf toen aan dat hij klanten wil helpen, maar riep ook op om zelf goed aan besparen te denken.



Martijn Hagens van @VattenfallNL wil klanten die in de problemen komen door hoge energieprijzen hulp bieden, maar roept ook op te besparen. "Dat is cruciaal. Niet alleen voor portemonnee, maar ook omdat we geen garantie hebben dat het gas er de hele winter gaat zijn." #Nieuwsuur pic.twitter.com/YHnvOqGjE7 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) July 13, 2022

Bij het energiebedrijf ziet men de paniek toeslaan. „Per week checken inmiddels 140.000 klanten hun termijnbedrag, dat is het dubbele aantal aanvragen ten opzichte van vorig jaar.”

Nieuw energiecontract 4000 euro hoger

Wie nu een nieuw energiecontract afsluit, is op jaarbasis bijna 6500 euro kwijt aan gas en licht. We hebben het dan over het gemiddelde bedrag in Nederland. Maar dat is ruim 4000 euro meer dan een jaar geleden. De 6500 euro is een berekening van vergelijkingssite Gaslicht.com, die NU.nl heeft opgevraagd en daar vandaag over bericht.

Het CBS meldde gisteren dat de inflatie in juli op het hoogste niveau is uitgekomen sinds 1975. Dat heeft alles te maken met de sterk gestegen prijzen voor energie. Het statistiekbureau kijkt daarbij namelijk naar de kosten voor een nieuw contract.

De cijfers van Gaslicht.com laten dan ook zien dat gemiddelde energierekening voor een huishouden steeds hoger wordt. De prijzen voor energie stijgen al sinds mei vorig jaar, maar die trend is door de Russische invasie van Oekraïne in een stroomversnelling geraakt. Energie is dus al maandenlang ontzettend duur.

Heb je bespaartips nodig? Metro zette ze, nu alles zo duur is deze zomer, onlangs op een rij.