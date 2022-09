Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hollands Next Top Model vanaf vandaag terug op je beeldscherm: ‘Selecteren niet op gender’

Eindelijk is het zover: na drie jaar afwezigheid is er weer een nieuw seizoen van Hollands Next Top Model. Deze keer verschijnt het programma niet op televisie, maar op Videoland. Je hebt dus wel een abonnement nodig om de show te kunnen volgen. Kenmerkend aan deze editie is dat er niet op gender wordt geselecteerd.

De modewereld is aan het veranderen en zo ook de modellenindustrie. De vorige seizoenen verdeelde de deelnemers in een mannen en in vrouwenhuis. Voor bijvoorbeeld non-binaire mensen niet echt een uitkomst. Mede daarom hebben ze dit seizoen wat aanpassingen gemaakt.

Hollands Next Top Model weer op de buis

Aan juryleden voormalig topmodel Yolanda Hadid, fashionfotograaf Philippe Vogelenzang en founder van het streetwear label ‘Filling Pieces’ Guillaume Philibert Chin de taak om de deelnemers te beoordelen. Volgens oud-winnares en gloednieuwe presentator Loiza Lamers is het dertiende seizoen van het realityshow een stuk inclusiever dan voorheen: „In mijn seizoen zagen we echt nog wel een beetje de ‘standaard’ modellen. Dit seizoen zijn we veel inclusiever gegaan. We zijn veel meer op topmodel gaan kijken en op potentie, in plaats van naar maten, achtergronden of geaardheden. We kijken nu veel meer naar de persoon zelf, of die het in zich heeft”, laat ze weten aan Grazia.

Coaching

Zoals altijd hebben de modellen ook een coach die hen steunt en advies geeft. Deze rol wordt nu vertolkt door Yeliz Çiçek, hoofdredacteur van Vogue. „Wij zien als Vogue een grote verantwoordelijkheid om een inclusieve modewereld te creëren en modellen de juiste coaching en tools te geven. Als hoofdredacteur vind ik het ontzettend belangrijk om jong talent op de juiste manier te begeleiden in hun carrière en ze een kans te geven. Daarom kijk ik er naar uit mijn kennis over de modewereld met hen te delen in deze nieuwe editie van HNTM”, aldus Yeliz in Vogue.

De winnaar van HNTM 2022 ontvangt een exclusieve shoot in Vogue, voor een vliegende start van hun carrière als topmodel.