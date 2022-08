Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Piek coronagolf verder uit zicht: terug op niveau juni

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland daalt voor de vijfde week op rij. Daarmee raakt de piek van de zomergolf steeds verder uit zicht. Het aantal coronagevallen is nu weer terug op het niveau van begin juni.

Het is vandaag alweer de 111e keer dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)heeft gemeld hoeveel positieve tests in de week ervoor zijn geregistreerd. Vorige week meldde het instituut 14.878 positieve tests, 31 procent minder dan een week eerder.

Coronagevallen terug op niveau juni

In de zes dagen na de laatste update zijn 9775 besmettingen vastgesteld, gemiddeld 1629 per dag. Gisteren bleef het aantal positieve coronagevallen onder de 1000, voor het eerst sinds begin juni. Het weektotaal zou daarmee kunnen uitkomen op 11.000 tot 12.000, een daling van bijna een kwart. Het zou het laagste aantal in tien weken tijd zijn.

Het RIVM registreert alleen uitslagen van coronatests op GGD-locaties, dus zelftests thuis worden niet meegerekend. Toch wijzen ook andere signalen erop dat het aantal besmettingen echt snel afneemt.

Nieuwe prikronde zorgt voor woede onder huisartsen

Ondanks het lage aantal coronabesmettingen staat er een nieuwe prikronde op de agenda vanaf september. Alle 12-plussers mogen halverwege september een herhaalprik halen en zorgpersoneel en risicogroepen zijn als eerste aan de beurt. Minister Ernst Kuipers vindt dat huisartsen die selectie moeten maken om te kijken wie wanneer een prik mag halen. Daar zijn huisartsen woedend over.

De actiegroepen ‘Help de huisarts verzuipt’ en ‘De bevlogen huisartsen’ hebben laten weten dat ze omkomen in het werk. „Het is de zoveelste keer dat huisartsen, zonder overleg, geconfronteerd worden met extra werk”, staat er in de brief.

Toegenomen werkdruk

Het is niet de eerste keer dat huisartsen klagen over de toegenomen werkdruk binnen hun vakgebied. Vooral door de coronacrisis werd de huisarts overspoeld met werk. Het zou zo ernstig zijn dat veelal jonge huisartsen dreigen op te stappen.