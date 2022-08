Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op deze zaken besparen de Nederlanders het liefst hun geld

Duurder, duurder en nog eens duurder: alle prijzen in Nederland gaan omhoog en de inflatie lijkt zich nog niet te gaan stabiliseren. Geld besparen is daarom voor veel mensen noodzakelijk. Maar waar bezuinigen de Nederlanders nu het liefst op en hoe doen ze dit? Online verzekeraar Allianz Direct zocht het uit.

Van dagelijkse boodschappen en kleding tot verzekeringen en abonnementen: uit het onderzoek van Allianz Direct blijkt dat op veel gebieden geld valt te besparen.

Besparen op vaste lasten, boodschappen en premies

Door de coronapandemie hebben veel mensen hun dagelijkse leven onder de loep genomen. Bij een groot deel vielen de inkomsten weg en was het dus noodzakelijk om te gaan besparen. Sindsdien denkt een kwart van de Nederlanders bewuster na over waar geld te besparen valt. Wat blijkt: zelfs zeven op de tien wordt blij van het besparen op vaste lasten. Voor vrouwen brengt het besparen echter net iets meer geluk in het leven dan voor mannen.

Andere zaken waar Nederlanders het liefst op besparen zijn energiekosten, boodschappen, abonnementen, verzekeringspremies en kleding. „Opvallend is dat verzekeringspremies pas op de vierde plek staan, terwijl hier aanzienlijk op bespaard kan worden”, stelt Allianz Direct in het onderzoek.

Speuren naar koopjes en zaken uitstellen

Maar het geld besparen, hoe doen de Nederlanders dat? Het vergelijking voor prijzen is voor velen stap één. Zeven op de tien geeft aan prijzen van verschillende aanbieders te vergelijken als ze producten online aanschaffen. Aanbiedingen scoren is ook favoriet: twee derde van de Nederlanders speurt naar koopjes voordat ze boodschappen gaan doen.

Maar als het neerkomt op administratieve zaken, weten Nederlanders nog niet zo goed hoe ze hierop geld kunnen besparen. Een op de vijf stelt het uitzoeken van verschillende verzekeringen en diensten zelfs specifiek uit. Ron Adams, hoofd Marketing en Sales bij Allianz Direct, legt dit uit: „Uit het onderzoek blijkt dat 29 procent van de Nederlanders denkt dat overstappen van verzekeraar een tijdrovende klus is.” Zonde, vindt Adams, want met een goede verzekering kan ook geld worden bespaard. „Doordat alles tegenwoordig online kan, kan het overstappen van verzekeraar toch echt makkelijker en sneller dan men denkt.”

Een concrete tip? „Stel jezelf de vraag hoelang het eigenlijk geleden is dat je bepaalde verzekeringen hebt afgesloten. Is je auto all-risk verzekerd, maar is hij inmiddels al wat ouder? Dan is het wellicht beter om je premie te verlagen, waardoor je per maand minder geld kwijt bent aan je autoverzekering. Verandert de samenstelling van je huishouden, bijvoorbeeld omdat je kind uit huis gaat of gaat samenwonen? Dan is dat een goed moment om je woonverzekering onder de loep te nemen.”

We schrijven veel vaker over geld (en carrière). Hier vind je alle Metro-artikelen.