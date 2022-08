Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer betalen voor water als je bovenmatig veel ‘verspilt’ wordt onderzocht

Wie water verspilt, krijgt daarvoor in de toekomst mogelijk de rekening gepresenteerd. Of meer betalen voor ‘bovenmatig gebruik van drinkwater’ mogelijk is en kan helpen om tekorten tegen te gaan, wordt momenteel onderzocht.

Water en een eventueel tekort aan drinkwater waren de afgelopen hitteweek onderwerpen van gesprek. Zo kwam bijvoorbeeld een zogeheten verdeelplan ter sprake, toen de regering vaststelde dat er ‘officieel een watertekort heerste als gevolg van de aanhoudende droogte‘. Een verdeelplan bij een watertekort zorgt ervoor dat dijken, veengebieden en zeer kwetsbare natuur zo lang mogelijk worden voorzien van water.

Zuiniger met water, anders de knip trekken

Waterbeheerders onderzoeken of hogere prijzen kunnen helpen om bedrijven en consumenten aan te zetten tot zuiniger gebruik van en meer bewustzijn over water. Dat schreef het Algemeen Dagblad vanmorgen. Op Twitter is het woord ‘luxetax’ daarover al gevallen.

„Een andere tariefstelling kan in combinatie met meer informatie en waterbesparende technieken bijdragen aan zuiniger watergebruik en meer bewustzijn bij klanten”, bevestigt Madelon Vink van de vereniging van Drinkwaterbedrijven (Vewin). Half september verschijnen de eerste resultaten van een onderzoek van bureau Berenschot. Dit bureau doet onderzoek over water (en de betaling ervan) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om zoeken naar manieren om bewuster en duurzamer waterverbruik te stimuleren.

💧 'Water tot 25 procent duurder' Drinkwater wordt fors duurder, voorspelde Jelle Hannema, CEO van drinkwaterbedrijf Vitens, vorige week al. Er zou een stijging van tot wel 25 procent in het vooruitzicht liggen. Hannema ging op het tekort aan water in in Sven op 1: Zomereditie, een programma van WNL op NPO Radio 1 van Sven Kockelmann. Hij zei: „Als het droog blijft en mensen gaan massaal bijvoorbeeld hun tuin sproeien, dan gaan we echt wel een probleem krijgen.”

België heeft zo’n waterregeling al

In het onderzoek wordt mogelijk gekeken naar België, waar consumenten een basisprijs betalen voor de hoeveelheid die een gemiddeld huishouden per persoon aan water nodig heeft. Belgen betalen een zogenoemde comfortprijs voor alles wat daarboven zit. De comfortprijs is het dubbele van de basisprijs. Zo blijft water als eerste levensbehoefte beschikbaar, maar moet extra worden betaald voor overmatig gebruik. Denk aan uitgebreid de tuin besproeien of een groot zwembad vullen.