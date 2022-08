Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boze huisartsen door ‘bevel’ nieuwe prikronde Ernst Kuipers: ‘Voor hem aan de slag’

Minister Ernst Kuipers haalt de woede van huisartsen op z’n hals. Zijn nieuwe prikronde in september voert namelijk wederom de werkdruk op voor de huisartsen. En daar zijn zij niet blij mee.

De actiegroepen ‘Help de huisarts verzuipt’ en ‘De bevlogen huisartsen’ trekken aan de bel. Het AD schreef vandaag over de ‘motie van treurnis’ die zij schreven aan de minister. „Het is de zoveelste keer dat huisartsen, zonder overleg, geconfronteerd worden met extra werk”, staat er in de brief.

Minister Ernst Kuipers legt taken nieuwe prikronde bij huisartsen

Maar hoe zit dat? Huisartsen klagen al geruime tijd over de toegenomen werkdruk binnen hun vakgebied. Het zou zo ernstig zijn dat veelal jonge huisartsen dreigen op te stappen. Mede door de coronacrisis werd de huisarts overspoeld met meer werk.

Maar minister Ernst Kuipers heeft inmiddels aangekondigd dat alle 12-plussers vanaf half september een herhaalprik mogen halen. Daarvoor zijn het zorgpersoneel en risicogroepen het eerste aan de beurt. Kuipers vindt dat huisartsen die selectie moeten maken om te kijken wie wanneer een prik mag halen.

Boze huisartsen door aanpak Kuipers

Weer een taak erbij dus en de Landelijk Huisartsen Verenging (LHV) is daar helemaal niet blij mee. „ We hadden afgesproken dat de voorwaarden, timing en proces vooraf helder zouden zijn. Nu ontstaat er onrust die niet had gehoeven.”

De twee actiegroepen zijn evenals ontevreden over de aanpak van Kuipers. Die volgens hem verwacht dat dokters „midden in de zomerperiode” patiënten moeten selecteren voor de covid-booster. „Een periode dat huisartsen of proberen uit te rusten of keihard aan het werk zijn om met onderbezetting veilige huisartsenzorg te bieden.” Het leidt tot onbegrip bij de huisartsen. „Wij willen niet meer geconfronteerd worden met werkzaamheden waarover geen overleg is geweest.”

‘Wij moeten helemaal niks’

„Zo’n onbeschofte actie, dat bevel van de minister om weer voor hem aan de slag te gaan. Wij moeten helemaal niks, we hebben geen dienstbetrekking bij het ministerie. Dus zorg dat wij betrokken worden en gezien worden, anders werkt het niet”, sprak huisarts Nico Terpstra.

De dokters pleiten voor juiste tijdlijnen en goede randvoorwaarden. „Pas dan kunnen de huisartsen kijken op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren.” Het ministerie van Volksgezondheid laat weten hierover in gesprek te zijn met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).