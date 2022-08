Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ontwikkelingen zaak-Gino: ‘Donny M. bekent moord, zus opgepakt’

Donny M. heeft naar verluidt de moord op de 9-jarige Gino bekend. Maar dat is niet het enige opvallende nieuws in de zaak: de zus van Gino zou zijn opgepakt.

De 22-jarige M. heeft zijn bekentenis gedaan tijdens een politieverhoor. Dat meldt 1Limburg. De woordvoerder van justitie, de advocate van M. en de nabestaanden van Gino willen momenteel nog geen van allen ingaan op de bekentenis.

Er zou niet alleen een bekentenis van M. liggen, zijn DNA zou ook zijn aangetroffen op de step van Gino. Die step werd op 2 juni gevonden tijdens de zoektocht naar de op dat moment nog vermiste Gino.

Zus Gino opgepakt voor inbraak

De zus van Gino is opgepakt omdat ze op 19 juni zou hebben ingebroken in de woning van M., samen met twee andere vrouwen. Ook zou er sprake zijn van verstoring van het plaats delict en huisvredebreuk. Het is niet bekend of er iets is meegenomen uit het huis van de verdachte. De drie vrouwen zijn dinsdag verhoord en inmiddels weer op vrije voeten gesteld.

Een woordvoerder van de Limburgse politie bevestigt tegen Hart van Nederland dat er drie vrouwen uit de regio Parkstad zijn opgepakt, maar wil niets loslaten over de identiteit. Volgens de woordvoerder is het nu aan het Openbaar Ministerie (OM) wat ze met de zaak doen.

Donny M. bekent moord op Gino

In de eerste week van juni was heel Nederland in rep en roer door de vermissing en dood van Gino. Hij verdween op woensdagavond 1 juni, nadat hij voor het laatst gezien werd op een speelveldje in Kerkrade. De politie sloeg daarna meteen groot alarm en honderden mensen hielpen mee met de zoektocht naar Gino. Drie dagen later gevonden werd zijn lichaam gevonden op steenworp afstand van de woning van M., op aanwijzing van de verdachte.

Op 14 september verschijnt M. voor het eerst tijdens een openbare zitting voor de rechter. Voorlopig wordt hem moord, ontvoering en het bezit van kinderporno ten laste gelegd.