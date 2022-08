Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Robert Zuidgeest

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Robert Zuidgeest.

Robert Zuidgeest is al 15 jaar actief binnen marketing in verschillende rollen en bedrijven in binnen- en buitenland. Momenteel is hij Head of Marketing bij NLZIET, hét online tv-platform van Nederland. Hij is hier bezig met zijn missie om heel Nederland van de kabel af te krijgen en hen het gemak van online tv kijken te laten ervaren.

1. Papa moet het doen

Een podcast door de twee papa’s Tim en Maarten. Ze nemen je mee in de alledaagsheid van hun huishoudens en geven een tip om je volgende papadag weer net iets soepeler door te komen. Voor veel vaders een feest der herkenning.

2. Makkelijke eters

Een podcast door restaurantrecensenten Hiske Versprille en Joël Broekaert. Waar zij normaal schrijven over de culinaire hoogtepunten van het land, richten ze zich in deze podcast op de guilty pleasures, waarom ze zo lekker zijn en hoe deze tot stand zijn gekomen.

3. The Brief

The Brief is een podcast over content, marketing en creatie, waarin het laatste marketing-nieuws en de social media trends besproken worden, met interessante gasten die een mooi inkijkje geven in hun werk. Inspireert elke keer weer!

4. POM

Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth bespreken de nieuwste ontwikkelingen in media, cultuur, technologie en ondernemen. De podcast luistert lekker weg en houdt je tegelijkertijd op de hoogte van alles dat er speelt.

5. De Brand in het landhuis

De excentrieke Ewald Marggraff komt in 2003 om het leven bij een brand in zijn gigantische landhuis in Vught. Na zijn dood is er geen spoor meer te vinden van de schilderijen of het geld. Was het een ongeluk, of was er meer aan de hand?

