Einde in zicht voor muzikale samenwerking Nick en Simon: ‘Er zijn soloplannen’

Het lijkt erop dat er einde in zicht is voor de muzikale samenwerking tussen Nick Schilder en Simon Keizer, oftewel het duo Nick en Simon. Beide zangers hebben namelijk soloplannen. Na geruchten bevestigde hun management dat vandaag. Eind deze maand reageren de heren op de vermoedens aan tafel bij Jinek.

Weekblad Privé kopte vandaag op de cover: ‘Volendam fluistert over EINDE Nick & Simon’. En al snel gonsde dit gerucht rond in medialand. Dat zou namelijk betekenen dat het zangduo na achttien jaar een punt zet achter hun samenwerking. Een samenwerking die zich ook veelvuldig op tv afspeelde, zoals bij het volgen de wereldsterren ABBA en Simon & Garfunkel.

Nick en Simon hebben soloplannen voor toekomst

Het roddelblad schreef dat de chemie tussen de twee Volendammers niet meer zou zijn wat het ooit was. En nu laat het management van Nick en Simon aan RTL Boulevard weten dat de geluiden over soloplannen kloppen. „Maar daarnaast staan er voor dit najaar en voor komend jaar ook nog heel veel spannende en leuke projecten gepland”, luidt de reactie. Deze week werd overigens bekend dat RTL Boulevard bij de bruiloft van Maxime Meiland en haar partner Leroy Molkenboer stiekem geluid aftapte van de programmamakers van het programma Chateau Meiland.

De twee zangers willen zelf niet reageren op alle geruchten. Beiden zijn op een ‘welverdiende vakantie’ met hun gezin. Wel is inmiddels bekend dat zij 29 augustus aanschuiven in de talkshow van Eva Jinek. Om daar te reageren op de vermoedens en hun toekomstplannen.

Komende maand gezamenlijke tournee

Onder de projecten waar het management over spreekt, valt ook de Simon & Garfunkel-tour van Nick en Simon. Dit muzikale project begint in september. Privé schrijft dat dit het laatste gezamenlijke optreden is van het zangduo. Volgend jaar gaat definitief de stekker eruit, aldus het blad. Het management maakt het iets minder definitief. „Festivaloptredens, nieuwe singles, televisieprogramma’s en het tweede deel van de succesvolle Nick & Simon & Garfunkel Theatertour staan voor na de zomervakantie op de agenda.”

Het zangduo bracht in 2006 de eerste singles en album uit en heeft inmiddels een veelvoud aan bekende Nederlandse hits op hun naam zijn. Nick en Simon schreven onder meer bekende liedjes als Kijk Omhoog, Pak maar m’n hand, De Soldaat en Rosanne en zijn bekende gezichten uit verschillende televisieprogramma’s.