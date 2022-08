Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pijnlijk foutje in The Sims 4: Sims willen incest plegen

Ken je The Sims nog? De game The Sims 4 kwam in 2014 uit, maar krijgt nog steeds updates en uitbreidingen. In de laatste update is een pijnlijke fout geslopen. De virtuele personages willen plots een incestueuze relatie.

Ontwikkelaar Electronic Arts is op de hoogte en rolt een oplossing uit.

The Sims-spelers meldden onder andere via het forum van de game dat hun Sims plots romantische relaties aan willen gaan met familieleden. Zo meldt een speler dat een Sim zijn zusje als vriendin wil. Een ander personage wil een relatie met haar zoon aangaan.

Fout in update The Sims 4

De fout lijkt in de laatste update van de game te zitten. Die introduceert zogenaamde wants (behoeften) en fears (angsten). Gebruikers worden beloond om de wensen en behoeften van hun virtuele personages uit te laten komen. Het is om overduidelijke redenen echter niet wenselijk om incestueuze relaties aan te gaan. Zeker niet in een game die geschikt is voor kinderen.

De update kwam vorige week dinsdag uit en het regende daarna al snel klachten van spelers. Ontwikkelaar Electronic Arts rolt een nieuwe update uit die het incestueuze element zal verwijderen. „De actie ‘Vraag vaste verkering’ richt zich niet langer op familieleden”, schrijft de maker van het spel. Die desgevraagd nog benadrukt dat dit geen marketingstunt is.



Why is my heterosexual sim wanting to date his brother? pic.twitter.com/lBZ7gX4Qnn — Chelsea (@ChelseaL8ly) July 28, 2022

Meer problemen in Sims-update

Er is onlangs weer een grote uitbreiding van de laatste Sims-game uitgebracht, namelijk High School Years. Zoals de naam al doet vermoeden draait het helemaal om naar de middelbare school gaan. Spelers kunnen hun Sims naar ‘Copperdale High’ laten gaan, waar ze onder andere vrienden maken, verliefd kunnen worden en meegevraagd kunnen worden naar het eindejaarsbal.

De aanloop naar die uitbreiding is niet bepaald vlekkeloos gegaan. Naast het incestueuze element, zit er in de laatste update ook een fout waardoor Sims snel oud worden en overlijden. De Sims hebben ook hun eigen Facebook-variant, genaamd ‘Social Bunny’ (in het Nederlands: Sociaalmaatje). Daar werden tieners regelmatig getagd in flirterige posts. Ook dat moet de nieuwste update oplossen.