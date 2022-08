Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een kijkje in andermans huis: de artistieke studentenkamer van Jiske in Rotterdam

We willen allemaal weleens in het huis van een ander gluren. Vandaag nemen we een kijkje in de studentenkamer van Jiske. Wonen in een anti-kraak pand, in een huis vertoeven met een stel of met huisgenoten: de 26-jarige uit Rotterdam heeft ervaring met bijna alle vormen van wonen. Ook deze benedenwoning uit 1909 is niet bepaald dertien in een dozijn. Haar huisbaas, architect van beroep, besloot de woning terug te brengen naar de originele staat. En dat zie je terug in de studentenkamer.

„De schouw en de paneeldeuren stonden nog in het huis”, vertelt de student cultuursociologie. „Maar het behang, de lichtknopjes, het rode gordijn en de antieke lamp heeft hij hierheen gehaald. Het rode gordijn en de lamp komen uit de tijd van de jugendstil. En het behang is precies zoals in 1909.”

Achter het circusachtige gordijn zit een bedstede, waar Jiske slaapt. Ook moet je goed zoeken naar haar badkamer: die zit namelijk verstopt achter het behang. Het voelt een beetje aan als een ingebouwde kast. Alleen dan zonder kleren, maar met een douche en een mini wastafel, die de huisbaas er in heeft gemaakt. De bedstede en de bijzonder badkamer zijn voor Jiske inmiddels de normaalste zaak van de wereld. „Maar als er nieuwe mensen langskomen, kijken ze altijd hun ogen uit.”

Eén van de eerste dingen die Jiske kocht toen ze deze studio in ging, is de gele bank. Die komt van Wehkamp. Voor het blauwe krukje heeft ze lang gespaard: dat is namelijk een designer stuk van het Franse merk Moustache. De kunst in haar studentenkamer wisselt Jiske regelmatig af: leuk voor de afwisseling. Op dit moment staat er een origineel werk van Jan van der Ploeg, dat ze bij de kringloop vond. „Daar heb ik veel geluk mee gehad”, vertelt Jiske. „Op de achterkant stond zelfs nog een heel certificaat van echtheid. Die doe ik nooit meer weg.”

Ook de kunst van haar vriend, Lennard de Heer, heeft een plekje naast de bank gekregen. Het kussen met de paardenprint heeft Jiske zelf gemaakt. Voor haar bedrijfje koopt ze tweedehands stoffen in samen met nieuwe stoffen. Die combineert ze vervolgens tot een nieuw geheel.

Artistieke studentenkamer

Het bureau uit de jaren ’60 heeft ze van haar moeder gekregen. Het bananensculptuur en de smiley zijn gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar Reinier Landheer. De foto van de zoenende mensen is een werk uit 1958. De kandelaren op het bijzettafeltje heeft Jiske zelf gemaakt.

Cultuurliefhebbers zouden in de toekomst nog wel eens bij Jiske over de vloer kunnen komen. Als het aan de huisbaas ligt, komt er namelijk iets nieuws in de voorkamer. Die staat nu nog leeg, maar als de verbouwingen klaar zijn, zal daar een mini cultureel centrum openen. „Denk aan een violist die voor een groep van 10 mensen speelt”, vertelt Jiske. „Dat soort kleine optredens.”

