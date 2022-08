Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Liesbeth kreeg op haar 54ste de diagnose ADHD: ‘Voelde me eindelijk begrepen’

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. En nee, dus niet voor Alle Dagen Heel Druk, iets wat Liesbeth Louwers (59) vaak voorbij hoort komen. „Mensen denken vaak dat we altijd druk zijn, maar dat is echt niet zo.” Metro sprak met haar over haar late ADHD-diagnose, en welke impact dat op haar leven had.

Zo’n drie procent van de kinderen krijgt de stempel ADHD, maar zij zijn niet de enige: ook op latere leeftijd kan deze diagnose nog geven worden. Dat gebeurt vooral bij vrouwen, vertelt Liesbeth Louwers. Louwers is zelf 54 jaar oud als ze de diagnose krijgt, en dat is volgens haar geen uitzondering. „Er zijn zelfs vrouwen die op hun zeventigste pas weten dat ze ADHD hebben.”

Opgroeien met ADHD

Heeft ze in al die jaren dan nooit vermoed dat deze diagnose van toepassing was? „Ik heb heel mijn leven geweten dat ik anders was dan anderen, maar ik heb nooit aan ADHD gedacht. Ik merkte bijvoorbeeld al snel dat ik niet goed was in vriendschappen onderhouden. Vriendschappen brengen druk met zich mee. Ik had vroeger dus ook weinig vrienden, en het voelde alsof ik er niet echt bij hoorde. Ik merkte dat ik anders was, ik leefde in mijn eigen wereld. Het was een gevoel dat ik niet thuis kon brengen.”

Als Louwers terugkijkt naar haar jeugd, omschrijft ze deze dan ook als grotendeels eenzaam. „Toen ik op de lagere school zat, ging ik graag naar de bibliotheek. Dan haalde ik drie boeken, en die las ik in één dag uit. Dat deed verder niemand. Ik zat toen in mijn eigen, rustige wereld. Dat was fijn, maar ook eenzaam.”

Diagnose op late leeftijd

Fast forward naar 2017. Louwers krijgt een vriend op bezoek, die haar een papier onder haar neus schuift met symptomen van ADHD. Alle alarmbellen gaan af, want Louwers herkent zichzelf helemaal. „Het was alsof ik een kwartje hoorde vallen. Dit ben ik, zei ik meteen. Daarna deed ik een online test wel tien keer, en telkens kwam daar uit dat ik aan alle ADHD-symptomen voldeed.” Ze laat zich dan overigens nog niet officieel testen, omdat ze niet wil beginnen aan medicatie.

Toch begint deze ontdekking na een tijdje te knagen. „Ik heb altijd goed kunnen leven met de drukte in mijn hoofd, maar op werkgebied rammelde het wel. Ik kon een baan nooit langer dan 2,5 jaar volhouden. Dan begon ik me te vervelen, en stortte ik me weer vol in een andere baan. Dat gaf me steeds een naar gevoel. Waarom kon ik het nou niet wat langer volhouden? Het voelde telkens als falen, ondanks dat ik steeds zelf ontslag nam.”

Het liefste wat Louwers dan wil, is nog een aantal jaar met een volle focus werken. Daarom maakt ze vier maanden later toch de stap naar de huisarts, waar ze de stempel ADHD officieel krijgt. „Dat was fijn. Ik kreeg uitleg over wat ADHD en ADD precies zijn, over de medicatie, en alles viel op zijn plek. Ik snapte eindelijk waarom de dingen in mijn leven zo gelopen zijn zoals ze zijn.”

👀 Wat zijn nou echt typische ADHD-trekjes? Volgens Louwers zijn typische ADHD-symptomen terug te zien in tegenstellingen. „ADHD’ers gaan ofwel te laat naar bed, of kunnen niet uit bed komen. Ze komen vaak te laat, of juist enorm op tijd. Ze eten of te veel, of niet. Ze praten zo snel dat ze over hun eigen tong struikelen, zijn slecht in vriendschappen onderhouden, en zijn niet goed in huishoudelijke taken zoals het huis schoonhouden of de was doen.” Ook uitstelgedrag, creatief hoogbegaafd zijn en talloze hobby’s hebben, passen volgens haar goed in het beeld van een ADHD’er. Maar let op: „Niet iedereen heeft dezelfde symptomen, en ook niet alle symptomen betekenen ook dat je echt last hebt van ADHD.”

Tegenwoordig zou Louwers haar ADHD niet meer willen missen. „Er zitten lastige dagen bij, maar iemand met ADHD leeft in pieken en dalen. Mensen die het niet hebben, leven veel gematigder. Dat vind ik persoonlijk niets, ik houd meer van uitdagingen en met van alles bezig zijn. Ook als dat betekent dat ik me op andere dagen nergens toe kan zetten, en al moeite heb met één taak.”

Informatie delen op TikTok

Als je op TikTok zoekt naar informatie over ADHD, dan heb je het account van Louwers vast weleens voorbij zien komen. Zo niet, zoek haar dan vooral op. Onder de gebruikersnaam @liesbethsselfloveclub deelt ze dagelijks video’s over het onderwerp ADHD. En dat scoort, want inmiddels staat de teller bijna op 80.000 volgers. De onderstaande video werd bijvoorbeeld al 340.000 keer bekeken.

Louwers begon met het maken van video’s over dit onderwerp, omdat ze andere vrouwen die in dezelfde situatie zitten graag wilde helpen. „Als ik er last van heb, dan moeten nog veel meer vrouwen hier last van hebben. Ik ben echt een helper, dat zie ik als mijn taak in het leven. En het afgelopen jaar heb ik zo veel berichtjes van vrouwen ontvangen die zich volledig herkennen in mijn TikTok-video’s. Dat vind ik zó fijn. Ik beantwoord alle vragen en ik neem voor iedereen de tijd, want ik weet hoe het voelt om niet begrepen te worden.”

Misvattingen over mensen met ADHD

De grootste misvatting over mensen met ADHD is volgens Louwers „dat we altijd druk zijn, en dat we dom zijn. We zijn niet dom, we hebben gewoon een andere manier van leren nodig. Maar het vervelendste vind ik nog dat mensen roepen dat iedereen een beetje last heeft van ADHD. Dat is echt niet waar. Mijn brein werkt anders dan dat van een niet-ADHD’er. Dat is dus erg denigrerend om te horen, vooral op de dagen dat ik mezelf in de weg zit.”

🕑 Hoe breng je structuur aan als ADHD'er? Een vraag die Louwers vraag gesteld krijgt, is hoe je als ADHD’er structuur aanbrengt in je leven. „Begin met hele kleine stapjes, en doe die stappen één voor één. Zet bijvoorbeeld elke dag je wekker om dezelfde tijd. Lukt dat? Dan is het tijd voor de volgende stap: maak je bed op.”

Ook benadrukt ze dat het voor mensen met ADHD moeilijk is om zich aan te passen naar de maatschappij, die grotendeels is ingesteld op mensen zonder deze diagnose. Sterker nog, dat kán volgens Louwers niet. „De communicatie met een ADHD’er moet echt goed zijn. Praat, maak afspraken, kijk wat voor jullie beiden werkt. En wees duidelijk. Als de communicatie goed zit, dan heb je aan iemand met ADHD de beste werknemer ooit.”

Accepteer jouw unieke brein

Herken je jezelf in het bovenstaande verhaal, en loop je in het dagelijkse leven tegen problemen aan? Dan raadt Louwers zeker aan om langs te gaan bij de huisarts, en de situatie voor te leggen. „Het belangrijkste voor iedereen die ADD of ADHD heeft, is om te starten met het accepteren van de diagnose. Focus op de mooie kanten, daar zit de oplossing. Stop met het willen hebben van een ‘normaal’ brein, en accepteer jouw unieke brein.”

