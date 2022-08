Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Natuurorganisaties zetten hakken in het stikstof-zand: willen niet onderhandelen met Remkes

Natuur- en milieuorganisaties zetten enigszins de hakken in het stikstof-zand. Ze zijn best bereid om volgende week te praten met Johan Remkes, maar willen nadrukkelijk niet onderhandelen. Remkes bemiddelt voor het kabinet over het stikstofbeleid, maar volgens de organisaties valt er niet te praten over het terugdringen van de stikstofuitstoot. Dat is iets wat gewoon moet gebeuren. Greenpeace is klaar om naar de rechter te stappen.

Remkes heeft onder meer Greenpeace, Natuurmonumenten en LandschappenNL uitgenodigd voor het overleg. Waar de partijen met elkaar in gesprek gaan, is nog niet bekend. Natuur en Milieu is uitgenodigd, maar kan wegens vakantiegangers niet komen. Wakker Dier heeft geen uitnodiging gekregen. Tussen boerenorganisaties en Remkes is een gesprek geweest, Rutte was daar ook bij aanwezig. Hij bood toen zijn excuses aan voor het ‘stikstof-kaartje’.

In 2030 moet de totale stikstofuitstoot in Nederland zijn gehalveerd, is het doel van het kabinet. Begin juni werd duidelijk dat dat het streven was. „Als daaraan getornd wordt, bijvoorbeeld door het uit te stellen tot 2035 of door het doel te verlagen naar 40 procent, is het gesprek meteen afgelopen en stappen we naar de rechter. Het doel van 2030 is heilig, natuursoorten in Nederland staan al op omvallen”, zegt Greenpeace-directeur Andy Palmen.

‘Actie nodig’ op het gebied van stikstof

Ook Natuur en Milieu weigert te onderhandelen over halvering van de uitstoot tussen nu en 2030. „Er is nu actie nodig”, aldus een woordvoerster. Wel moeten alle sectoren een bijdrage leveren, en niet alleen de boeren. „Er moeten zo snel mogelijk bindende stikstofdoelen komen voor andere sectoren, zoals de luchtvaart en de industrie. Alle sectoren moeten een evenredige bijdrage leveren. Daar moet het kabinet duidelijkheid over geven.”

Het gaat bij het stikstofprobleem zeker niet alleen om de boeren. Dat snapt Greenpeace en is dan ook een deel van hun boodschap. Palmen: „Wanneer gaat Schiphol meedoen? Wanneer moet Tata Steel leveren? Ik snap dat boeren zeggen: waarom wij wel en zij niet? Dat is niet rechtvaardig.”

Natuurmonumenten wil dat het kabinet boeren helpt om duurzamer te worden.

Remkes onderhandelt met boeren en natuurorganisaties

Wakker Dier ligt regelmatig overhoop met de veehouderij en dan niet per se om stikstof. Die organisatie is niet uitgenodigd. „We hebben er alle vertrouwen in dat milieu- en klimaatclubs dezelfde doelen nastreven als wij, dat we naar biologische landbouw met veel minder vee moeten, en dat we niet moeten kiezen voor gekke technologische oplossingen die vaker niet dan wel werken en waar dieren de dupe van worden”, zegt een woordvoerster.

Na het eerste gesprek met boerenorganisaties vorige week, zijn binnenkort andere sectoren aan de beurt. Remkes gaat bijvoorbeeld volgende week woensdag praten met individuele boeren, de dag erna praat hij met banken en zogenoemde ketenorganisaties. Eén daarvan is het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de koepelorganisatie van supermarkten. FrieslandCampina, een van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld, heeft de uitnodiging van Remkes afgeslagen. Het bedrijf meldt: „Wij hebben de heer Remkes laten weten dat wij niet op deze uitnodiging ingaan en deze gesprekken primair aan de belangenbehartiging in de landbouw laten.”

Op maandag 22 augustus praat Remkes met vertegenwoordigers van provincies en gemeenten. Later die week heeft hij waarschijnlijk een tweede ontmoeting met landbouworganisaties, waaronder LTO Nederland. Dat overleg is nog niet ingepland.