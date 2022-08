Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Horeca ziet met lede ogen vaccinatie-campagne GGD en hoog uurloon personeel aan

De horeca spreekt van oneerlijke concurrentie door GGD’s die middels een vaccinatie-campagne met belastinggeld tegen hoge uurlonen personeel werven. De sector vreest bij de nieuwe vaccinatie-campagne daardoor weer personeel kwijt te raken en er is al een groot tekort.

De zorgen van de horeca over het werven van vaccinatie-personeel om een nieuwe coronagolf te bestrijden, werden vanmorgen geuit in het Algemeen Dagblad. Nu minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) een nieuwe campagne om je te kunnen laten vaccineren heeft aangekondigd, waarvoor 13.000 mensen nodig zijn, groeien bij de horecaondernemers de zorgen, aldus de krant.

Vaccinatie-baan levert veel meer op dan zwaarder werk horeca

Met het afschalen van de GGD-locaties eind februari keerde een deel van de vertrekkers terug, maar de horeca vreest dat het van korte duur is. Op Radio 1 meldde Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, vanmorgen dat in zijn branche momenteel 15.000 mensen worden gezocht. Vorig najaar speelde het probleem ook. Veel jongeren stapten over van biertjes tappen (de cafés waren dicht) naar een vaccinatie-locatie. Een baan bij de GGD levert ruim twintig euro per uur op, in de horeca verdien je – ook in de avonduren – veel minder dan die 20 in het uur. Cafés en restaurants proberen dus maar creatief te zijn, zoals deze ondernemer in Terneuzen:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geen sollicitatiebrief of sollicitatiegesprek, maar meteen aan de slag na een welkomstgesprek. Bij Joost d’Hondt van ’t Zusje in Terneuzen kunnen werkzoekenden meteen aan de slag. Is Open Hiring dé oplossing voor het personeelstekort in de horeca? > https://t.co/Ge282m2Kv9 — KHN (@KHN) August 3, 2022

„We worden kapot geconcurreerd met ons eigen belastinggeld”, zei de Amsterdamse horeca-ondernemer Won Yip vanmorgen in het AD. Astrid Kersseboom ging over het probleem – waar ook de reisbranche mee kampt – op NOS Radio 1 vanmorgen in gesprek met genoemde Willemsen van de Horeca-bond. Willemsen: „Het loonverschil is aanzienlijk. In de horeca werken mensen voor 13, 14, 15 euro per uur, bij de GGD krijg je 22 of 23 euro. En dat voor veel lichter werk.”

Hoger uurloon kan, maar dan kost een glas bier 7,50

Natuurlijk kan de horeca de lonen die voor een vaccinatie-baan worden betaald ook hanteren, zegt de horeca-baas. „Dat zou een optie kunnen zijn als we vervolgens 7,50 euro voor een glas bier zouden vragen. Maar ik denk dat dat bij de consument niet zo goed valt. Wij kunnen echt niet mee met dat soort bedragen en dat geldt denk ik voor heel veel branches. Maar ja, de GGD betaalt van belastinggeld, dus daar gelden andere regels.”

Robèr Willemsen vindt een nieuwe vaccinatie-ronde op zich prima. Het helpt ook zijn branche, als er minder mensen door ziekte uitvallen. „Je moet je alleen wel afvragen: hoe efficiënt gaat het allemaal? Ik ben de afgelopen twee jaar ook op locaties geweest. Dan zie ik mensen naast een bord met een pijl rechtdoor staan, om te zeggen dat je rechtdoor moet. De vraag is dus: hoeveel mensen heb je in zo’n vaccinatie-straat echt nodig? En de vraag is of je dan zoveel moet betalen, waardoor je op een verkeerde manier aan het concurreren bent.”

Een regelrechte oproep aan de GGD gaat de horeca-man niet doen. „Het is een gegeven dat het nu zo gaat. Wij zullen als horeca moeten knokken om het werk zo aantrekkelijk te maken dat werknemers toch bij ons blijven.”