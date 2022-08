Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijna niemand ziet teruggekeerde voetbal-talkshow VTBL, dit heb je (niet) gemist

Au, zullen ze bij RTL denken. 126.000 kijkers voor de teruggekeerde voetbal-talkshow VTBL zal geen aantal zijn waardoor de vlag vanmorgen (met rood aan de bovenkant) uit ging. En dan moet de grote nieuwe concurrent met Wilfred Genee op hetzelfde tijdstip nog beginnen. Want mocht je vinden dat er op tv genoeg pratende hoofden te zien zijn, het wordt voor jou dan nog erger.

Bij Metro waren we echter wél benieuwd hoe het er na drie jaar in VTBL aan toe zou gaan. In 2019 zag het programma met gastheer Humberto Tan het levenslicht, maar was toen geen lang leven beschoren. RTL7 springt nu in het gat dat de mannen van Vandaag Inside – Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp – op voetbalgebied hebben achtergelaten. Hoewel… Daarover straks meer. Verslaggever Erik Jonk was gisteravond voor Blik op de Buis één van de 126.000 kijkers. In deze Metro-rubriek bespreekt hij nieuwe of opvallende programma’s van de reguliere tv-omroepen en streamingsdiensten.

VTBL ‘wil 10 miljoen volgers’

Presentator van VTBL is Simon Zijlemans. Hij was er drie jaar geleden als een soort side-kick al bij. Zijlemans was ook betrokken bij Voetbal Inside, we zagen hem bij talloze Champions League-wedstrijden en is sport- en voetbaldeskundige bij RTL Boulevard. Nu mag hij op maandag en vrijdag 20.30 uur de kar trekken. Voorlopig even alleen, maar later wisselt hij de presentatie af met Frank Evenblij. Zijlemans trapte VTBL gisteravond met een mooie knipoog af: „Wij willen 10 miljoen volgers op Twitter en we hebben natuurlijk de beste analisten van de wereld.” De start is helaas voor hem niet veelbelovend, integendeel. Zelden scoort een nieuw programma na een slechte start de andere weken beter.

Bij de aftrap waren de deskundigen Jan Boskamp, Theo Janssen en Hedwiges Maduro. Da’s een goed groepje, maar de samenstelling van de ‘deskundigen’ wisselt echter per aflevering. Ook de vissen Aad de Mos, Ron Vlaar en Anouk Hoogendijk zitten in de VTBL-vijver en komen regelmatig langs. Leuk dat er met de ex-Oranje Leeuwin ook voor een vrouw gekozen is trouwens. Boskamp zit meteen glunderend aan de grote tafel, want de ‘zeer objectieve’ Rotterdammer geniet dat zijn cluppie Feyenoord na één speelronde op de eerste plaats van de Eredivisie staat. „Daar komme we niet meer vanaf ook.”

Oud en vertrouwd, maar of het werkt?

Wat je krijgt lijkt haast onvermijdelijk. Publiek in de studio, veel meningen, een hoop gelach. Oud en vertrouwd dus, zoals we van andere voetbal-talkshows kennen. Lekker lullen over voetbal. Over Feyenoord, Ajax, PSV en een beetje over de rest. Zoals anderen zondag al deden in NOS Studio Voetbal op NPO 1. Zoals ze gisteravond ook deden in Voetbalpraat van ESPN. En… echt waar, er komt nóg meer. Precies gelijk met VTBL, ook dat nog. Wilfred Genee keert namelijk naast vijf keer per week Vandaag Inside op SBS6 met een voetbal-talkshow terug. Vanaf komende maandag en volgende week vrijdag leidt hij Veronica Offside. Precies op het tijdstip van Zijlemans en collega’s en met op voorhand interessante en grappige vaste gasten: Wesley Sneijder, Andy van der Meijde en Wim Kieft. Of Genee na het flop-kijkcijfer van gisteravond VTBL straks echt buitenspel zet… De tijd zal het leren.

Met de teruggekeerde voetbaltalkshow is weinig mis, maar verrassend is het allerminst. Wat je niet hebt gehoord als je net als zoveel andere mensen niet naar VTBL gekeken hebt? Ajax heeft met te veel goede spelers een luxeprobleem. Hedwiges Maduro heeft maar zes dagen vakantie gehad. Bas Dost is een slimmerik. Promoveren vanuit de Keuken Kampioen Divisie wordt moeilijk (goh!). Frenkie de Jong moet lekker bij Barcelona blijven, maar het gaat om geld. De Jong heeft overigens net een huis laten bouwen, maar heeft poen genoeg om volgens de analisten ergens anders ‘ook nog wel een huissie neer te zetten’. De volgende paus wordt volgens Jan Boskamp Erik ten Hag. Bayern München is al tien jaar achter elkaar kampioen en dat blijft voorlopig zo. En Simon Zijlemans is supporter van FC Den Bosch.

Twee video-inbellers in VTBL

Er was een live-verbinding met transferexpert Fabrizio Romano, de komende weken telkens via video te zien. De Italiaanse journalist weet elk transfergerucht als eerste en heeft het nooit fout. Zijn ‘gisteravond-nieuwtje’: Hakim Ziyech wil weg bij Chelsea en dat zou deze zomer gebeuren ook. Romano denkt aan Manchester United, maar Chelsea heeft nog geen contact met de club van Erik ten Hag gehad. Ook Kenny Tete kwam van een videoverbinding even langs. Leuk en actueel natuurlijk. Tete zorgde met Fulham voor een verrassing door gelijk te spelen tegen Liverpool. „Ik zit op m’n plek, man. We hebben er een kleintje bij en het vrouwtje is blij.”

In tegenstelling tot VTBL van drie jaar geleden, kan de talkshow nu gebruik maken van voetbalbeelden. Dat maakt voor de voetbal-babbelaars – en vooral voor die paar kijkers – natuurlijk een wereld van verschil. Dingen analyseren die je als kijker vervolgens niet kunt zien, dat zag er destijds niet uit. Oh ja, er is nog een nieuw item: ‘Elftal van het jaar’. Het kiezen van de beste speler van het weekend duurt lang, is wat ingewikkeld en zo’n typisch ‘dat vinden de mensen thuis leuk’-idee van een redactie. Maar dat is het niet en nogal een gedoe. Wel leuk is de wisselwerking tussen Jan Boskamp en Theo Janssen (‘donderstraal toch op man!’), zoals Boskamp lange tijd ook met René van der Gijp had.

Simon Zijlemans doet het op veel momenten prima. Na een reclameblok zegt hij dat hij denkt dat de tv-kijkers thuis vermoedelijk zitten te klappen van enthousiasme om VTBL. „Of ze zijn weggelopen.” Beetje zelfspot moet kunnen. Of het hem 10 miljoen Twittervolgers gaat opleveren? We gaan het zien. VTBL heeft er nog 9.862.300 volgers te gaan.

