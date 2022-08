Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roy uit Over Mijn Lijk deelt goed nieuws over zijn hersentumor: ‘Nu kan ons leven weer beginnen’

Eindelijk kan de ongeneeslijke zieke Roy, die bekend werd door het programma Over Mijn Lijk, goed nieuws delen. Uit een MRI-scan is gebleken dat zijn hersentumor in zes maanden tijd niet is gegroeid.

Zijn partner Annick nam de meelevende volgers in een Instagram-video mee naar ‘één van de spannendste momenten van het jaar’.

Over Mijn Lijk

Vier jaar geleden kreeg Roy het nieuws dat hij een hersentumor heeft en dat hij hier niet meer van zou genezen. Samen met zijn partner Annick deed hij mee aan het negende seizoen van het NPO-programma Over Mijn Lijk. Ze trouwden en vervulden in 2021 één van hun grootste wensen: het krijgen van een kindje. Na de opnames van het programma brak er voor Roy een moeilijke tijd aan met veel bestralingen en chemokuren. „We hebben gemerkt dat de bestralingen en de klap van de chemo’s veel kapot heeft gemaakt bij Roy, conditioneel, emotioneel, maar ook het verwoorden van dingen, vermoeidheid, plannen en de zin weer krijgen om dingen te gaan doen”, deelde Annick een paar maanden geleden op Instagram.

Toch ziet het ernaar uit dat de moeilijke tijd van bestralingen en chemokuren het waard is geweest, want Roy zijn hersentumor is in zes maanden niet gegroeid. „Het voelt altijd alsof ons leven op pauze staat tijdens dit soort periodes. Nu kunnen we het eindelijk weer echt oppakken”, vertelt Annick in de Instagram-video. „We gaan weer genieten en plannen maken met ons drietjes, zo fijn dat we weer kunnen ademhalen. Hopelijk zijn we de afgelopen dagen gauw vergeten.” Annick bedankt ook de volgers voor het sturen van lieve berichtjes, die hebben voor veel afleiding gezorgd. „Nu gaan we snel naar huis om hopelijk Scott zijn eerste stapjes te zien”, lacht Annick vrolijk.



Hoe lang de ongeneeslijk zieke Roy nog heeft, is niet te zeggen. Maar voor nu genieten de twee van elke nieuwe dag die aanbreekt, samen met hun zoontje Scott.