Lokale VVD’ers verzetten zich tegen asielbeleid kabinet en willen asielstop

Het rommelt binnen de VVD. De lokale VVD’ers botsen daarin met beslissingen van het kabinet. Het struikelpunt? Het asielbeleid. Want de lokale bestuurders van de partij pleiten voor een asielstop en willen geen dwang voor het onderbrengen van asielzoekers.

Nederland verkeert in een heuse asielcrisis. De opvang van vluchtelingen is inmiddels een groot probleem. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de toestroom van vluchtelingen namelijk niet meer aan. En dinsdag besloot het kabinet dat de gemeente Tubbergen onderdak moet bieden in een hotel in Albergen. En dat werd niet met open armen ontvangen in het dorp. Inwoners maakten bezwaar en protesteerden tegen de plannen.

Lokale VVD’ers keren zich tegen asielbeleid

De Telegraaf schrijft vandaag over brandbrieven van lokale VVD-leden die de Tweede Kamerfractie oproepen om gemeenten niet te dwingen om asielzoekers op te vangen. Dat begon vorige week met de Limburgse afdeling van de partij, maar nu volgen meerdere oproepen. „Onze gemeenten kraken onder de hoge instroomcijfers”, schrijven 24 VVD-fractievoorzitters van Noord-Hollandse gemeenten in hun brief. Volgens de fractievoorzitters neemt het draagvlak voor asielopvang af. Dit door de werkwijze van de de landelijke VVD en het kabinet.

En ook over de kabinetsplannen betreft het stikstofprobleem zijn de lokale VVD’ers het niet eens. „We hebben gewoon slecht onderhandeld en te veel aan D66 gegeven”, zegt VVD-fractievoorzitter Teun Heldens uit Peel en Maas.

Tekort opvang voor asielzoekers

Eerder werd bekend dat het kabinet van plan is om een vergunning te verlenen voor de asielopvang zonder akkoord van de gemeente. Het is voor het eerst dat het kabinet een gemeente buitenspel zet bij een vergunning voor de opvang van asielzoekers. De verwachting is dat er nog veel meer gemeenten volgen, aangezien het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers alsmaar toeneemt.

Ondertussen houdt de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel aan en moeten tussen de 250 en 300 asielzoekers buiten slapen. Eerder zorgde de situatie in Ter Apel al voor onrust op het opvangterrein.