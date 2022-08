Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef over kabinet die gemeente Tubbergen dwingt tot opvang asielzoekers

Een hotel in Albergen in de gemeente Tubbergen wordt gedwongen een opvanglocatie voor asielzoekers. Het kabinet is van plan om een vergunning te verlenen zonder akkoord van de gemeente. Het is voor het eerst dat het kabinet een gemeente buitenspel zet bij een vergunning voor de opvang van asielzoekers. Niet verrassend leidde dit tot de nodige ophef. Het ene kamp spreekt van een schande, het andere kamp heeft alle begrip.

Het kabinet overlegde eerder met de gemeente, maar dat leidde nog niet tot een akkoord. Dat meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan de Tweede Kamer. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) krijgt nu dus alsnog toestemming. Op dit moment biedt het hotel in Albergen plek voor 80 gasten, maar in potentie zou er plek zijn voor 300 asielzoekers.

Een week geleden maakte Van der Burg al bekend zogenaamde weigergemeenten op zij te schuiven als zij geen vergunning willen verlenen. De staatssecretaris schrijft aan de Tweede Kamer: „De noodzaak om aanvullende opvangplekken te realiseren is zo groot dat het kabinet heeft besloten om een uitzonderlijke stap te zetten.” Volgens hem zullen er meerdere locaties in andere gemeenten volgen.

Gemeente Tubbergen is onaangenaam verrast

De gemeente Tubbergen is „niet blij met de gang van zaken”, liet een woordvoerster aan persbureau ANP weten. Ook op Twitter liet de gemeente van zich horen: „Einde van de dag hoorden wij dat het COA opdracht heeft gekregen om het hotel ‘t Elshuys in Albergen te kopen voor de exploitatie van een asielzoekerscentrum. We zijn als gemeente onaangenaam verrast door dit bericht.”

In een verklaring op de website schrijven zij: „De gemeente is van mening dat de permanente opvang van statushouders en/of asielzoekers op deze locatie niet past binnen het huidige bestemmingsplan en dat een asielzoekerscentrum in Albergen niet in verhouding staat tot het aantal inwoners in onze samenleving.”



Einde van de dag hoorden wij dat het COA opdracht heeft gekregen om het hotel ‘t Elshuys in #Albergen te kopen voor de exploitatie van een asielzoekerscentrum. We zijn als gemeente onaangenaam verrast door dit bericht. Lees verder: https://t.co/PTZFBzEJZ1 #Tubbergen — Gemeente Tubbergen (@Gem_Tubbergen) August 16, 2022

Ophef over besluit van kabinet

De plannen van het kabinet stuitten veel mensen tegen de borst. Gisteravond verzamelden enkele honderden mensen zich voor hotel ’t Elshuys. Eigenaresse Maria Olde Heuvel was op dat moment al ondergedoken. Het lijken vooral jongeren zijn geweest die protesteerden. Hiervoor zouden oproepen in appgroepen zijn verschenen. „Maar denk erom: geen agressie”, schreef een dorpsraadslid volgens Tubantia in de groep.

Ook op Twitter uiten veel mensen hun onvrede. „Het is een schande dat dit gebeurt. Iedereen in Nederland moet zich tegen dit beleid uitspreken”, klinkt er. Een fractiemedewerker van Forum voor Democratie in Noord-Holland schrijft: „Hier wordt een zeer kwestieus precedent geschapen, dat past in de huidige trend van steeds minder zeggenschap voor burgers.”



Het is een schande dat dit gebeurd. Iedereen in Nederland moet zich tegen dit beleid uitspreken. — Jasper de Jong (@jong_jasper) August 17, 2022



Onaangenaam verrast? Furieus bedoelen jullie zeker???!

Tenminste, dat hoop ik dan. — MerelJansen 🎡 (@MerelJansen31) August 16, 2022



Hier wordt een zeer kwestieus precedent geschapen, dat past in de huidige trend van steeds minder zeggenschap voor burgers.

Wanbestuur van een falende overheid wordt afgewenteld op gemeenten, in casu de inwoners van #Tubbergen — Floris van der Knoop (@fvanderknoop) August 16, 2022

Er is ook meer dan genoeg begrip. „Ik begreep dat het COA al vanaf april aan het praten was met de gemeente Tubbergen, het houdt een keer op”, schrijft iemand. Een ander: „Wat een gezeur, er is lang genoeg gepraat en de nood is hoog. Zoiets op de lange baan schuiven is beschamend en onmenselijk!” Nog iemand schrijft aan de gemeente Tubbergen: „Ga je kapot schamen. Dit hadden jullie allang zelf moeten regelen.”



Ik begreep dat het COA al vanaf april aan het praten was met de gemeente Tubbergen, het houdt een keer op. — Ronald Brouwer#FBPE (@2globetrotters) August 17, 2022



Ga je kapot schamen. Dit hadden jullie al lang zelf moeten regelen. — Gerard Bosman 🌹✊ (@BosmanGerard) August 16, 2022



Wat een gezeur, er is lang genoeg gepraat en de nood is hoog. Zoiets op de lange baan schuiven is beschamend en onmenselijk! #COA #vluchtelingen #asielzoekerscentrum — Anneke Dulfer (@Dulfera) August 16, 2022

Naast de discussie rondom het wel/niet dwingen van de gemeente Tubbergen zetten veel mensen hun vraagtekens bij de opvangcapaciteit van hotel ‘t Elshuys. „Je kunt toch niet op een veilige manier 300 mensen huisvesten in een hotel dat geschikt is voor maximaal 80 gasten?” Iemand anders vergelijkt het met „sardientjes in een blik”.



Je kunt toch niet op een veilige manier 300 mensen huisvesten in een hotel dat geschikt is voor maximaal 80 gasten?#Handhaving #onveilig #bouwbesluit — Martijn Geerdink (@nietzichtbaar) August 16, 2022



