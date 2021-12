Meerdere steden moeten verplicht asielzoekers opvangen: ‘Niemand kon dit voorzien’

Meerdere steden in Nederland moeten verplicht asielzoekers gaan opvangen. Dat heeft het kabinet besloten. In Enschede, Gorinchem, Venray, Alkmaar en de regio Rotterdam moeten tenminste 2000 opvangplekken komen.

Dat is verplicht vanwege de aanhoudende instroom van asielzoekers, schrijven minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aan de Tweede Kamer.

Volgens Broekers-Knol kon niemand voorzien „dat we 12.0000 statushouders” in de asielopvang zouden hebben. Volgens haar valt niemand dan ook iets te verwijten. Het beleid is niet mislukt, zegt ze. Dat er asielzoekers naar deze plekken komen, daar zullen veel mensen iets over te zeggen hebben. Zoals ook Fleur Agema (PVV), die zich tijdens een aflevering van Jinek uitsprak tegen de komst van mensen die hier een veilig leven zoeken. De hele tafel keerde zich tegen haar.

De afgelopen tijd heeft het kabinet geprobeerd gemeenten zelf met plekken te laten komen, maar dat lukte niet helemaal. Daarom komt er nu dwang bij kijken. De bewindsvrouwen schrijven dat het „niet valt uit te sluiten dat mogelijk binnenkort ook aan andere gemeenten een aanwijzing gegeven zal worden”.

Niet alleen de instroom aan asielzoekers is de oorzaak. Er is ook sprake van een woningtekort, waardoor 12.000 mensen met een verblijfsvergunning niet kunnen uitstromen uit de asielopvang. Zo verklaart Broekers-Knol de situatie. Daar komt bij dat er de afgelopen tijd veel nareizigers waren. De overheid kan mensen wier asielaanvraag is afgewezen vaak niet terugsturen.

In 2019 al waarschuwing

In 2019 zijn gemeenten al gewaarschuwd dat er problemen op komst waren, zegt Broekers. Maar daarmee wil ze, naar eigen zeggen, niet de gemeenten als schuldigen aanwijzen. „Het is niet dat ik de fout bij die of die wil aanwijzen. De situatie is anders geworden dan we allemaal gedacht hadden.”

Jaren geleden werd er al gesproken over het hanteren van een ‘flexibele schil’. Bij een nieuwe grote instroom van asielzoekers kan de regering dan snel opschalen. Volgens Broekers wordt er nu hard gewerkt aan verdere opschaling, „maar dat zijn niet dingen die je met een knip van de vingers regelt”.

‘Niet helemaal gelukt om situatie onder controle te krijgen’

Maar wat is er dan misgegaan? Volgens Broekers hebben zij en het kabinet „allemaal de uiterste best gedaan om een lastige situatie onder controle te krijgen. Dat is niet helemaal gelukt”.

„Ik denk dat we met zijn allen wel gezien hebben dat er meer mensen naar Nederland kwamen, maar dan blijkt dat er toch nóg meer mensen komen. Dat gebeurt gewoon, asielstromen hebben we niet in de hand.”

VluchtelingenWerk Nederland zei vandaag dat het kabinet de opvangcrisis zelf heeft veroorzaakt door een gebrek aan structurele financiering bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De organisatie roept het nieuwe kabinet op om structureel meer capaciteit vrij te maken, om nieuwe crises te voorkomen.