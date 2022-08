Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Naar het strand met het warme weer? Let op voor kwallen en algengroen zeewater

De hittegolf is officieel neergestreken over Nederland. Met tropische temperaturen tot boven de 30 graden zweten en puffen we wat af. Niet gek dat veel mensen verkoeling opzoeken op het strand. Maar let wel op, want je kunt tegen een groenige zee aanlopen en er zijn kwallen.

Volgens de Kwallenradar zijn er zeker vandaag en morgen veel kwallen aan de Nederlandse kust. Zondag lijken er minder kwallen te zijn. Ook hebben sommige strandgangers wellicht opgemerkt dat het water groener is dan normaal.

Kwallen en algen in zeewater

Meteoroloog Yannick Damen van Weeronline, legt aan Metro uit hoe dat zit. „Algen veroorzaken de groene kleur in het zeewater. Het zeewater aan de Nederlandse kust is op dit moment ruim 21 graden en door de hittegolf loopt de zeewatertemperatuur langzaam op naar 22 graden. Dat is aan de hoge kant voor deze tijd van het jaar”, vertelt de meteoroloog.



Geen vuiltje aan de strakblauwe hemel van Egmond. Geen dreigend zoemende wespen, alleen over de kwallen heenstappen tijdens een wandelingetje door de branding. — Anita Ham (@Anita05304793) August 11, 2022

En dan wat betreft de kwallen voor dit weekend. „Bij een oostenwind (en die hebben we dit weekend) zie je vaker een groter aantal kwallen. Wanneer de wind oostelijk is, stroomt het water op de zeebodem namelijk naar onze kust toe en voert kwallen met zich mee.”



En pas op de kwallen die met oostenwind altijd de kop opsteken langs onze kustlijn! — Noëlle Dersjant (@ndersjant) August 11, 2022

Grotere kans op zeevonk door hittegolf

Volgens Damen blijft het overigens, buiten de kwallen en algen om, perfect strandweer. „Qua tip zou ik mensen nog mee willen geven, ga lekker vroeg naar het strand. Om 7.00 uur is het al 20 graden aan de kust en aangezien er weinig wind staat, voelt het dan al heel aangenaam aan. Echt zonnebaden is er zo vroeg natuurlijk nog niet bij, maar je krijgt er wel rust en een aangename temperatuur voor terug.”

Mocht je overigens een oranjerode laag op het water zien drijven, dan kan dat zeevonk zijn. „Dat is een alg die verder geen kwaad kan en prachtig blauw oplicht als het donker wordt.” Dit zijn de plaatjes die je wellicht wel eens voorbij hebt zien komen, waarbij het water oplicht in een blauw glinsterend tafereel. Zelf heeft de meteoroloog nog geen signalen van zeevonk gezien deze dagen, maar met het weer dat er nu is, is dit wel mogelijk. „Het loont om wat langer op het strand te blijven in elk geval.”