Jong en oud eert overleden Olivia Newton-John (73): ‘Je maakte onze levens beter’

De iconische actrice Olivia Newton-John is niet meer. De vrouw die de harten van zovelen stal met haar rol als Sandy in de musical Grease, is gisteren op 73-jarige leeftijd overleden. In het bijzijn van vrienden en familie sliep ze vredig in op haar ranch in Californië, meldt haar echtgenoot John Easterling op Facebook. Jong en oud eert haar nu.

De Brits-Australische actrice en zangeres leed jarenlang aan borstkanker. Ze werd tweemaal schoon verklaard, maar vijf jaar geleden keerde de ziekte toch terug en kreeg ze uitzaaiingen in haar onderrug. Newton-John laat dochter Chloe Lattanzi achter, die ze kreeg met haar eerste echtgenoot Matt Lattanzi.

In het bericht op Facebook vraagt de familie om ter ere van Newton-John donaties te doen aan het Olivia Newton-John Foundation Fund. Deze onafhankelijke instelling sponsort wereldwijd onderzoek naar kankermedicatie op basis van planten.

Olivia Newton-John geëerd door tegenspeler John Travolta

Eén persoon die natuurlijk niet kon ontbreken bij het maken van een statement, is John Travolta. Hij was in Grease de tegenspeler van Newton-John, en nam de rol van Danny op zich. „Mijn liefste Olivia, jij maakte al onze levens zo veel beter. Jouw impact was ongelofelijk”, schrijft Travolta bij een oude foto van Newton-John. „Ik houd zo veel van je. We zullen elkaar weer zien en allemaal weer samen zijn. De jouwe vanaf het eerste moment dat ik je zag, voor altijd! Jouw Danny, jouw John”, besluit de acteur.



Travolta en Newton-John waren in 1978 in de musical Grease te zien als Danny en Sandy, twee middelbarescholieren met totaal verschillende achtergronden die toch samen een stelletje werden. Ze scoorden samen meerdere hits met muziek uit de film, zoals Summer Nights en You’re The One That I Want.

In Hollywood, waar menig beroemdheid en dus ook Newton-John een ster heeft, zijn veel mensen samengekomen. Er zijn bloemen en foto’s neergelegd.



Fans coming down to the Hollywood Walk of Fame to pay respects to Olivia Newton-John. RIP Sandy 💔 pic.twitter.com/SBx9g8nwjQ — Alison Piotrowski (@apiotrowski9) August 8, 2022

👱‍♀️ Olivia Newton-John Olivia werd geboren in het Britse Cambridge maar verhuisde op 6-jarige leeftijd naar Melbourne in Australië. Niet lang daarna vertrok ze naar de Verenigde Staten. Naast haar filmrol in de klassieker Grease (1978) is Newton-John ook bekend als zangeres. Zo deed ze in 1974 namens het Verenigd Koninkrijk mee aan het Eurovisie Songfestival (vierde plaats) en stond ze met de muziek uit de musicalfilm lange tijd in de hitlijsten. Ook haar solonummer Physical (1981) bleef lang in de charts staan. In 2019 werd Olivia door de Britse koningin Elizabeth geridderd. Ze kreeg de eretitel van Dame onder andere toegekend voor haar bijdrage aan goede doelen en onderzoek naar kanker.

Ook BN’ers bedroefd

Verschillende bekende Nederlanders hebben inmiddels ook gereageerd op het overlijden van de actrice. Zo ook Bettina Holwerda, die in 2008 dezelfde rol vertolkte als Newton-John in de Nederlandse uitvoering van Grease. Zij deelt op Instagram een foto van de actrice: „De enige echte Sandy. Wat een voorbeeld, wat een ster”, schrijft ze erbij. Haar echtgenoot Jim Bakkum, die in het stuk de rol van haar tegenspeler Danny vertolkte, schrijft: „Voor altijd Sandy. R.I.P. Olivia Newton-John.”

„Een jeugdidool is er niet meer!” twittert dj Erik de Zwart, die warme herinneringen koestert aan Newton-John. „Heb haar een keer ontmoet en mogen interviewen in Ahoy. Een legende.” Ook andere prominenten spreken van een jeugdidool. „Zoveel jeugdherinneringen. Veel te jong gestorven”, schrijft acteur Jon van Eerd. „Ik was smoorverliefd op Olivia Newton-John uit Grease”, deelt collega-acteur Diederik Ebbinge. „Op het verlegen kakmeisje dan. Toen ze op het eind strak in het leer en in de krul op die kermis verscheen was de lol er voor mij volledig af”, voegt hij er met een kwinkslag aan toe.

Dj Jeroen van Inkel en presentator Jan de Hoop noemen het overlijden van de Brits-Australische ‘veel te vroeg’. „Wat een drama. Veel te jong”, aldus de NPO Radio 2-jock. „Oprecht jammer en verdrietig”, aldus de voormalig RTL Ontbijtnieuwslezer. „Een mooi mens Olivia gaat veel te vroeg van ons heen.”