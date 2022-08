Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe Gaat Dat Bij Jullie Thuis-kijkers verbaasd over ‘Go with the flow’-opvoeding van moeder Sharon

In de nieuwe tv-serie Hoe Gaat Dat Bij Jullie Thuis? lopen twee ouders met twee compleet verschillende opvoedingsstijlen een aantal dagen met elkaar mee. De eerste aflevering roept direct al veel reacties op, want de manieren van opvoeden van de twee ouders kunnen niet méér van elkaar verschillen.

De opvoedingsstijl van één ouder valt in het bijzonder op.

Go with the flow-opvoeding

In de eerste aflevering kon je gisteravond meekijken met de gezinnen Boerendans en Bouterse. Moeder Sharon Bouterse heeft twee kinderen, Bram (5) en Roos (2), en leeft vooral met het motto ‘go with the flow’. Regels voor de kinderen zijn er niet echt en het huishouden onderhouden is voor Bouterse geen prioriteit. „Ik werk zoveel, dus de tijd die ik heb, wil ik dan heel graag aan mijn kinderen besteden en niet aan mijn huishouden”, legt Bouterse uit. Het huis is hierdoor een aardige rommel, maar gelukkig voor Sharon bestaan er robotstofzuigers en -dweilers. „Soms gooi ik gewoon allemaal kleding op de bank en dan zet ik de robotstofzuiger aan en daarna mijn robotdweil.”

Helaas voor Bouterse zijn er nog geen ‘robotkoks’ op de markt, want aan koken doet ze niet. „Daar hebben we geen tijd voor. Eer dat je thuis komt van werk en dan nog een uur moet koken, is het eigenlijk al te laat. Dus halen we alle maaltijden kant-en-klaar bij de slager”, vertelt de vader van het gezin, JP. Tafelmanieren zijn ook geen prioriteit in de opvoeding van de kinderen: „Ze moeten eigenlijk aan tafel blijven zitten totdat iedereen klaar is met eten, maar dat lukt niet altijd.”

Mijn kinders hadden wel tafelmanieren, dat leek mij ook zoveel leuker voor hun als ze bij vriendjes aten. #hoegaatdatbijjulliethuis — Wil Hoekstra🍀 (@WilHoekstra) August 8, 2022



Kant en klaar omdat ze geen tijd hebben… misschien de kids zelf hun hut laten bouwen, dan gaan koken en als het eten opstaat even een kijkje in de hut nemen ? #hoeģaatdatbijjulliethuis — Mel (@melaliya) August 8, 2022



Het zijn leuke ouders, maar moeders Bouterse kan op z'n minst wel koken #hoegaatdatbijjulliethuis — Jessika de Bruin (@jessikad_de) August 8, 2022

Opvoeden met een strakke planning

De tweede moeder, Jeanine Boerendans in Hoe Gaat Dat Bij Jullie Thuis? pakt het opvoeden van haar vier kinderen Joas (7), Jens (6), Juup (3) en de paar maanden oude Jilou héél anders aan. In plaats van go with the flow is in huize Boerendans alles strak gepland. Vroeger werkte Boerendans namelijk als evenementenmanager en dat plannen wil ze thuis in de opvoeding van haar kinderen niet loslaten. „Een dag zonder planning voelt uitzichtloos.” In haar agenda staat van uur tot uur gepland wat er gaat gebeuren en wie wat aan het doen is. „Ik zie de dag soms wel als een blokkenschema. We delen alles in op een tijd en draaien elke dag een leuk ‘evenement’.”

Daarbij is planning en structuur voor Boerendans ook erg belangrijk, omdat haar oudste zoon Joas vanwege het syndroom van Down meer zorg nodig heeft en haar partner soms wekenlang weg is voor werk. De opvoeding van haar vier kinderen komt op die momenten geheel voor haar rekening. Impulsieve activiteiten zitten er dan ook niet vaak in voor het gezin. Bouterse neemt haar kinderen weleens spontaan mee in de camper voor een paar dagen, maar Boerendans moet daar niet aan denken. „Ik zie mezelf absoluut niet met vier kinderen op vakantie gaan. Dan denk ik alleen maar: ho, hoe dan?!”



#hoegaatdatbijjulliethuis Stoer hoor die vrouw met die 4 kinderen en 1 heeft zelfs Down.

Ze doen het echt goed dat gezin. — Ton alias masterman. (@Ton55974059) August 8, 2022

Tegenpolen in Hoe Gaat Dat Bij Jullie Thuis?

De twee moeders kunnen op het gebied van opvoeden geen grotere tegenpolen van elkaar zijn, maar merkten na een paar dagen dat ze tóch wat van elkaar konden leren. „Ik snap wel waarom wij aan elkaar gematcht zijn”, lacht Bouterse. Van Bouterse kan Boerendans leren om wat vaker ‘mee te gaan met de flow’ en andersom kan Bouterse juist wat meer planning in haar dag gebruiken. „Je hoeft niet gelijk een hele planning te maken, maar als je bijvoorbeeld voor een of twee dagen al wat dingen vastzet, kan dat misschien helpen met wat meer regelmaat en rust”, geeft Boerendans als tip mee. Bouterse haar tip is vooral om af en toe de teugels te laten vieren en wat meer te genieten. „Let it go!”

Hoe Gaat Dat Bij Jullie Thuis? is elke werkdag vanaf 19.05 uur te zien op NPO1. Terugkijken kan natuurlijk ook.