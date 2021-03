Einde van de gele vriend: OV-chipkaart ‘binnenkort’ verleden tijd

Hoelang je nog een knalgele pas in je portemonnee hebt zitten is nog even de vraag: de OV-chipkaart gaat namelijk verdwijnen. Deze week is er in Lelystad een proef gestart met inchecken met creditcard of bankpas.

In het buitenland is het al mogelijk: inchecken met je betaalpas. Geen gehannes meer met saldo opladen of achteraf betalen (okee, vergeten in te checken kan nog steeds, maar die slaan we even over). Het in- en uitchecken in het OV gaat de komende jaren veranderen, tot op het punt dat de OV-kaart verdwijnt en vervangen wordt door een betaalpas, creditcard of mobiel. „Deze innovaties worden doorgevoerd onder de overkoepelende naam OVpay”, schrijft Translink (de uitgever van de chipkaart) op zijn website.

In 2013 klaar met de OV-chipkaart

Vanaf afgelopen woensdag kunnen reizigers in stadsbussen van Arriva in Lelystad in- en uitchecken door contactloos te betalen met hun bankpas. Reizigers betalen nu (met de proef) nog het reguliere tarief zonder korting of abonnement. Die opties volgen later nog. Om betalen met bankpas mogelijk te maken, moeten zo’n 60.000 kaartlezers worden vervangen of aangepast. Dat zou dit jaar nog gebeuren.

Het is de bedoeling dat inchecken met bankpas tussen 2021 en 2023 in fases wordt ingevoerd. Eerst wordt OVpay op kleine schaal getest en als alles „soepel en simpel werkt”, wordt het op landelijk niveau geïntroduceerd. Tot die tijd is de OV-chipkaart nog bruikbaar, daarna is het klaar. Strippenkaart

Dat de OV-chipkaart op den duur zou gaan verdwenen, wisten we eigenlijk al. Al in 2019 werd er aangekondigd dat er nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer zouden komen. Toenmalig staatssecretaris Sientje van Veldhoven, van Infrastructuur en Waterstaat, zei destijds dat de OV-chipkaart „een duur systeem waarvan de technische ondersteuning in de toekomst onzeker is”.

Als de OV-chipkaart in 2023 het loodje heeft gelegd, zou de gele kaart meer dan tien jaar in Nederland actief zijn geweest. Eind 2011 werd de strippenkaart in de laatste provincies afgeschaft, waarna men wel móest overstappen naar de OV-chipkaart. Herinner je je nog hoe zo’n strippenkaart eruit zag?



