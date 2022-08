Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-kijkers snappen Martijn niet meer: tranen om Simone, kriebels door Marian en nu is Fenna favoriet?

Astrid giert het uit, Hans probeert het wederom met een nieuwe vrouw, Natasja verhuist Menno en dan hebben we nog Martijn. Oh, oh, Martijn die door al die vrouwen het bos niet meer ziet. Want waar kijkers dachten dat hij zijn hart verloren had aan de Friese Marian, blijkt nieuwe kandidate Fenna in zijn „top 1″ te staan. Het is ook altijd wat in die B&B Vol Liefde.

Martijn blijkt bij kijkers toch wel voor de meeste verwarring te zorgen. Maar voordat we zijn keuzestress uitlichten, blikken we eerst even terug op de andere B&B’s.

Ruud maakt Astrid aan het lachen in B&B Vol Liefde

Zo blijkt namelijk dat kandidaat Ruud bij B&B-eigenaresse Astrid in Oostenrijk de geheime formule gevonden te hebben om haar een beetje losser te krijgen. Waar Harm Jan haar probeert te imponeren met zijn huishoudtrucjes, gooit Ruud het over een andere boeg. Hij volgt niet alle regels op die Astrid hem geeft en gooit er hier en daar een schunnig grapje in. Iets waar Astrid hard om kan lachen.

Harm Jan lijkt daarentegen niet echt te floreren als casanova. Overigens zien we in het voorstukje voor de aflevering van vanavond dat het ‘grens’-fragment van Astrid voorbij komt. Deze beelden werden veelvoudig gebruikt in de teaser van B&B Vol Liefde en menig kijker is benieuwd naar de aflevering van vanavond. We houden ons hart vast voor Harm Jan.



Ik heb er een nachtje over moeten slapen Maar wat voor tijdwinst heb je wanneer je vooraf het bestek goed legt in de vaatwasser ipv achteraf? Ja, dit zijn pas levensvragen mensen!#benbvolliefde — Annettepet (@Annettepetje) August 12, 2022



Kom op mensen, ondanks dat Astrid heerlijk is om over te twitteren, willen we dit toch vooral zien! Een schaterlach van Astrid! Ruud lokt dat uut😉 #benbvolliefde pic.twitter.com/82R0vK0d0w — Dreamer (@MCnotHamm3r) August 11, 2022



Ruud krijgt Astrid aan het lachen. Niet glimlachen, maar schaterlachen. Ik heb haar nog niet zo ontspannen en vrolijk gezien. #benbvolliefde — Ingrid (@inkyopdrift) August 11, 2022

Niet veel vonken bij Hans en Natasja

In het Italiaanse Pistoia probeert Denise nog een kans te maken bij B&B-eigenaar Hans. Die eerder zijn onderkomen nog als ‘B&B Vol Leegte’ bestempelde, omdat Hans tot nu toe veel liefdesflaters sloeg. Want de vrouwen komen en gaan bij Hans en Denise is wellicht zijn laatste hoop. Al lijkt Hans ook een beetje ‘date-moe’ te zijn, want Denise moet voornamelijk zichzelf vermaken.



Denise heeft alle tijd om haar eigen voeten te inspecteren want Hans is de hele tijd bezig met zijn telefoon. En voor die paar kijkers die zich afvragen waarom die ‘arme’ Hans maar niet aan een nieuwe vrouw geraakt: omdat hij de romantiek heeft van een pedaalemmer #benbvolliefde pic.twitter.com/S1b7xAfeOT — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) August 11, 2022

In Frankrijk bij Natasja wandelt nieuwe kandidaat Jan de B&B binnen. Ook Menno, die eerder nog zijn tepelsieraden toonde, is nog steeds van de partij. Menno blijkt een echte huisman, die wast, kookt en rommelt voor zijn Natasja. Wel zorgt zijn ochtendregime ervoor dat hij inmiddels al vijf keer van slaapplek is gewisseld. Hij staat namelijk rond 3.30 uur op en Natasja schroomt niet om hem in het kleinste kamertje van de B&B, a.k.a „de cel”, te leggen. Alles voor de liefde hé, Menno.



Menno zou een aanvulling zijn voor Hans in Italie. Iemand die zijn handen uit de mouwen steekt en allebei niet op zoek naar romantiek. #benbvolliefde — Jezzebel (@Jezzebells1) August 11, 2022



Heerlijk! Natascha die zegt dat ze er van houdt dat ze een man moet veroveren en dan Menno volgepakt met was voorbij zien lopen 🤣#benbvolliefde — Gabriël (@gabriel83venlo) August 11, 2022

Kijkers verbaasd over wisselvallige Martijn

Maar B&B-houder Martijn maakt de afgelopen dagen toch wel de meeste tongen los. Eerder was de B&B nog een heus tranendal omdat kandidate Simone moest vertrekken. Martijn voelde namelijk meer voor de Friese Marian, waartegen hij al behoorlijk zijn hart uitstortte. Dat medekandidaat Suus ook nog in de B&B is, lijkt Martijn af en toe een beetje vergeten. In ieder geval moest Simone weg en zo’n beetje de hele uitzending werd er in Portugal gehuild, ook Martijn had het moeilijk.

Maar gisteren gebeurde er in de aflevering toch iets geks, wat ook kijkers direct opviel. Want bij het entree van de nieuwste kandidate Fenna lijkt Martijn wel ernstig gecharmeerd. Sterker nog, hij spreekt hardop uit dat Fenna zijn favoriet is. Ondanks de tranen voor Simone en liefdesverklaringen richting Marian. We schreven eerder al over het feit dat Martijn in een heuse snoepwinkel was beland met al die vrouwen om hem heen. En kiezen? Dat blijkt nu niet bepaald zijn sterkste kant. Voor nu wil Martijn voornamelijk van Fenna „genieten en ontdekken”. Want Fenna was niet voor niets zijn „top 1″-kandidaat.



Zeg, redactie… even tussen ons: jullie hebben Fenna expres achteraan geplaatst, hè? Zodat het nog meer tranen op gaat leveren bij Martijn, wanneer-ie Marian naar huis moet sturen. #benbvolliefde — Danny (@Five_Horizons_) August 11, 2022



Door Martijn’s opmerking naar Fenna toe dat hij al die tijd op haar gewacht heeft, begin ik te twijfelen aan zijn oprechtheid naar de andere dames toe. #benbvolliefde — D.Kolijn (@daniellakolijn) August 11, 2022



Ik kijk nu naar #benbvolliefde en weet even niet wat ik van Martijn moet denken. Gisteren tranen met tuiten gehuild om het vertrek van Simone die hij zelf wegstuurde. Hij werd zo blij van Marian. Nu tegen Fenna zeggen dat hij op haar gewacht heeft en zij zijn top-1 is. — Yvonne Hoogend💉jk🐕🐾❤ (@YvonneHoogendi2) August 11, 2022



Fenna is Martijn zijn nummer 1. Arme Marian, ze heeft nog maar net Martijn zijn liefdesverklaring te horen gekregen en wordt nu alweer afgeschreven? #benbvolliefde — Ingrid (@inkyopdrift) August 11, 2022

