Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Baudet dient plan in voor eigen Renaissancescholen: wat leren kinderen daar?

Als het aan het Forum voor Democratie ligt, kent Nederland in 2024 minstens vijf Renaissancescholen. De onderwijsinstellingen moeten hiermee een einde maken aan de ‘woke-gekte’, zo zegt de politieke partij zelf. Maar wat zijn die Renaissancescholen eigenlijk en wat wil Baudet hiermee bereiken?

De Tocquevillestichting, een organisatie gelieerd aan het FvD, heeft bij DUO vandaag in eerste instantie toestemming gevraagd voor 5 privé-basisscholen in Den Haag, Tilburg, Hoogeveen, Apeldoorn en Almere. Eerder sprak Baudet ook al over ‘Forumland’, met een eigen datingapp, school en munt.

Renaissancescholen van Baudet

Dat Nederland klaar is voor Renaissancescholen, merkte de FvD volgens Ralf Dekker vooral tijdens de coronaperiode. De voorzitter van de Tocquevillestichting kwam naar eigen zeggen constant ouders tegen die hun kind niet met een mondkapje naar school wilden sturen. „Er is duidelijk een verlangen naar een parallelle samenleving en dat gaat niet alleen over politiek en media. Je wilt aan de gang met de gemeenschap en de mensen zelf.”

Als bewijs van deze behoefte wijst hij naar het aantal privé-schooltjes dat in 2022 is opgericht: veertig tegenover nog geen tien in de jaren daarvoor. Het huidige onderwijs faalt volgens Dekker dan ook op vrijwel alle fronten. De jeugd kan volgens hem niet meer rekenen en krijgt verder vooral veel leugens te horen. Zo gelooft de Tocquevillestichting niet in klimaatverandering en zien zij geslachtsveranderingen als een decadente modetrend veroorzaakt door de woke-agenda. „Je bent een jongetje, maar als je ervoor kiest kun je vandaag nog een meisje worden. Zo’n sfeer willen wij niet op onze basisscholen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het onderwijs in Nederland staat al jaren onder druk. Met de Renaissancescholen wil @ralfdkkr het gedegen onderwijs nieuw leven inblazen. Zonder woke-propaganda en zonder digitale hulpmiddelen. Maar met zorg, maatwerk en natuurlijk: de pen!https://t.co/2T7nuS1um7 #FVD — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) July 1, 2022

‘Einde aan woke-gekte’

Zulke gedachten over geslachten veroorzaken volgens de voorzitter van de Tocquevillestichting alleen maar instabiele kinderen. Om diezelfde reden worden er op de onderwijsinstellingen geen verhalen gelezen die deze ‘woke-agenda aanwakkeren’. „Een boek over Marietje die wordt gepest vanwege haar homoseksualiteit is polariserend en deprimerend. Wij willen vooral avonturenboeken voorlezen.”

Voor deze basisschool zoekt Dekker nog wel een aantal open-minded leraren die neutraal de wereld in kijken. Het liefst ook veel mannelijke docenten, zodat de jongens in de klas eveneens een goed rolmodel hebben. De onderwijsinstellingen zijn hierbij van plan om de randjes van de wet op te zoeken. Zo zal er nooit een mondkapje worden verplicht op een van de Renaissancescholen, zelfs niet als dit vanuit Den Haag wordt opgelegd. „Desnoods geven we dan buiten les. De kinderen zullen we uitleggen dat veel mensen bang zijn voor een ziekte en dat wij denken dat het meevalt.”

De Tocquevillestichting wil in de vijf steden in eerste instantie beginnen met privéscholen, omdat deze sneller zijn op te richten. Zodra er genoeg ouderverklaringen zijn én toestemming van de Onderwijsinspectie, zullen er ook scholen komen gefinancierd door het Rijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

maar plaats het ook in de acties, aankondigingen en beweringen die vanuit FvD nadien zijn gemaakt.

* Renaissancescholen

* Afwijzing van aandacht voor LHBTIQ

* Permanent ageren en ophitsen tegen zogenaamde MSM

* Omfloerste oproepen tot burgerlijke&gewelddadige ongehoorzaamheid — Jelle H⭕utsma-Grech🇪🇺🏳️‍🌈 (@JelleHoutsma) July 3, 2022

Laatdunkend

Niet iedereen is even gelukkig met de komst van de nieuwe onderwijsinstellingen. Zo zijn sommige mensen bang dat het FvD er ideologische sektes van gaat maken die scholieren vooral ophitsen. Woordvoerder van de Onderwijsinspectie Daan Jansen zegt dat scholen in principe elke ideologie mogen uitdragen. Wel moet deze de democratie niet in gevaar brengen én ruimte bieden aan heel het verhaal.

„Een school mag bijvoorbeeld vinden dat een huwelijk alleen voor een man en vrouw is, zolang het homohuwelijk ook neutraal wordt behandeld.” Laatdunkend uitlaten over andere bevolkingsgroepen mag verder ook niet. Zo moet een kind op een Renaissancescholen gewoon kunnen zeggen dat hij de coronamaatregelen wél belangrijk vindt, als dat zo is. „Soms hebben onderwijsinstellingen daar onvoldoende aandacht voor en daar treden we dan zeker tegenop.”