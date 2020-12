Advocaten kroongetuige Nabil B. op dodenlijst: ‘Blijven ons werk doen’

Twee advocaten van kroongetuige Nabil B. staan op de dodenlijst. De raadsmannen, Peter Schouten en Onno de Jong, hebben te horen gekregen dat hun levens ernstig gevaar lopen.

Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries zou in de vuurlinie van de onderwereld zitten, schrijft De Telegraaf.

Marengo-proces

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) meldt dat de twee advocaten op een dodenlijst staan. Beide mannen hebben van de NCTV te horen gekregen dat de dreiging van moordaanslagen verband houden met hun rol als advocaat in het Marengo-proces.

Het Marengo-proces is het proces tegen Ridouan Taghi en andere verdachten, die volgens het OM behoren tot de Mocro-maffia. Beide advocaten staan de belangrijkste troefkaart van justitie tegen Taghi bij. Peter R. de Vries is de vertrouwenspersoon van Nabil B.



‘We blijven ons werk doen’

Maar de twee advocaten laten zich niet zomaar uit het veld slaan. „We blijven ons werk doen. De kroongetuige kan op ons blijven rekenen”, zegt advocaat De Jong tegen De Telegraaf. De Jong staat die meer kroongetuigen bij, onder wie Tony de G. Hij is kroongetuige in het Eris-proces tegen motorbende Caloh Wagoh.

Ook Schouten is vastbesloten met zijn werk door te gaan. „Ik heb destijds een bewuste keuze gemaakt om Nabil B. te verdedigen. Daar brengt dit uitermate vervelende bericht geen verandering in.”

Ruim een jaar geleden werd Derk Wiersum, destijds de advocaat van B., neergeschoten in Amsterdam. Toen zei strafpleiter Menno van Gaalen, die een van de verdachten in het Telegraaf-proces bijstaat: „Ik kan me niet voorstellen dat er nog een collega is die zijn zaak op zich neemt. Want wat doe je jezelf aan? En je familie? Het gevaar en de dreiging zijn veel te groot.”

