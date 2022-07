Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zuid-Holland haalt vlaggen boeren weg: ‘Vallen op rijdende auto’s’

De provincie Zuid-Holland is de protestvlaggen en spandoeken van de boeren zat. De provincie gaat de vlaggen weghalen die langs wegen, op kruispunten en aan viaducten zijn opgehangen. „Wij ontvangen veel meldingen over vlaggen en spandoeken die een gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid”, legt de provincie uit aan persbureau ANP. Die ziet de vlaggen soms op rijdende auto’s vallen.

De gevaarlijkste protestuitingen zijn overigens al opgeruimd, zegt de provincie. Het gaat bijvoorbeeld om vlaggen die loshingen, het zicht van camera’s blokkeerden of „die het zicht op borden of verkeerslichten belemmerden”.

Eerder namen Rijkswaterstaat en diverse gemeenten al de stap om vlaggen en spandoeken weg te halen. Die zijn op veel plekken in het land opgehangen door boeren en sympathisanten die hiermee tegen het stikstofbeleid van de overheid protesteren.

Afgescheurd doek kwam op rijdende auto terecht

„Het recht om te demonstreren is een groot goed in ons land. Maar dit recht heeft wel grenzen”, legt de provincie uit. „Waar de veiligheid van anderen in het geding komt, waar het eigendom van een ander zonder toestemming wordt gebruikt, stopt dit recht.”

Tot nog toe is volgens de provincie al zeker één afgescheurde vlag op een rijdende auto terechtgekomen. En nu trekt de provincie dus de grens. Hoe langer vlaggen en doeken blijven hangen, des te meer risico’s ze opleveren.

Zuid-Holland roept iedereen die een doek heeft bevestigd „op een plek die niet van hem of haar is” op die voor 5 augustus te verwijderen. Alles dat er daarna nog hangt, wordt opgeruimd.

Gemeenten worstelen al langer met vooral de omgekeerde vlaggen

Ook gemeenten worstelen al langer met de vraag wat te doen met de protestuitingen van boeren. Sommige gemeenten nemen specifiek aanstoot aan omgekeerde Nederlandse vlaggen, die zijn opgehangen uit protest.

Zo heeft Winterswijk vandaag in overleg met de provincie Gelderland besloten zulke vlaggen uit de openbare ruimte weg te halen. „Deze omgekeerde vlaggen worden door sommige inwoners als kwetsend en onwenselijk ervaren”, legt de gemeente uit. Ook de veiligheid speelde een rol, maar daarnaast vindt het gemeentebestuur dat de openbare ruimte „neutraal dient te zijn”.

Vanochtend was overigens opnieuw sprake van verschillende boerenprotesten, onder andere op snelwegen. Daar werden hooibalen en ander afval gedumpt. „Als je mensen zo ontzettend boos maakt, dan krijg je dit”, zegt secretaris Sieta van Keimpema van FDF.