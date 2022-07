Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Betalingen FDF-webshop gaan naar rekening voorman Van den Oever: ‘Vreemde gang van zaken’

Petjes, jasjes, klompen, er is van alles te koop op de webshop van Farmers Defence Force (FDF). En als het om merchandise gaat, loopt de actiegroep aardig binnen. Inmiddels heeft de stichting sinds de oprichting al ruim 3 ton aan omzet gedraaid via de webshop, schrijft BNR.

Maar wat de radiozender ook opvalt: de betalingen stromen niet naar de rekening van de stichting. In plaats daarvan gaat het geld naar de rekening van de privéonderneming van voorzitter Mark van den Oever. En dat is op z’n minst ‘een vreemde gang van zaken’.

Experts kritisch op ‘vreemde gang van zaken’

BNR sprak meerdere experts op het gebied van fiscaal recht en fraude. „Als je ergens iets koopt, hoort het geld bij de verkoper terecht te komen. Als daar een rekening tussen zit, klopt dat niet. Het is heel simpel”, zegt een schade-expert tegen de radiozender. Ook andere experts zijn kritisch.

„Een nogal geheimzinnige opzet. Als hij hier open over was geweest op de website, dan speelde hij open kaart. Nu lijkt het toch alsof er iets verborgen gehouden wordt”, zegt een voormalig FIOD-rechercheur. Hij verwijst naar het feit dat FDF kopers nergens op de hoogte brengt dat betalingen niet direct naar de rekening van de stichting gaan, maar via Van den Oever uiteindelijk bij de stichting terechtkomen.

Een derde expert, een advocaat, vindt het ook terecht dat er vragen gesteld worden. „Maar mogelijk zijn er afspraken gemaakt.”

FDF-voorman Van den Oever noemt reden van constructie

Voorman Mark van den Oever zegt zelf een goede reden te hebben voor deze constructie. „We zijn nogal dun bezet en niemand had zin dat te doen”, zegt hij over de omzetbelasting die moet gebeuren over de inkomsten van de webshop. „Dus ik heb dat gewoon in mijn bedrijf laten zitten.”

Hij is het niet eens met de kritische experts. Van den Oever zegt dat hij niks verkeerds doet, omdat hij alle winst aan het einde van het jaar overmaakt aan FDF. Dat is de reden waarom kopers van de webshop zijn naam niet zien op de factuur, omdat juist dat voor argwaan zou zorgen. „Dan lijkt het alsof het mijn persoonlijke gewin is. Dat is het niet”, legt hij tegen BNR uit.

Niet duidelijk of constructie juridisch gezien mag

Toch blijft de kwestie – ook met de uitleg van Van den Oever – juridisch gezien voer voor discussie, schrijft de radiozender op de website. Want FDF is ingeschreven als stichting en als vereniging. Dat betekent dat zij geen winstoogmerk mogen hebben. Alhoewel commerciële activiteiten niet verboden zijn, moeten deze altijd in het teken staan van de maatschappelijke doelen. „Ze mogen dus niet in dienst staan van een derde, private onderneming.”

Vanochtend was overigens opnieuw sprake van verschillende boerenprotesten, onder andere op snelwegen. „Als je mensen zo ontzettend boos maakt, dan krijg je dit”, zegt secretaris Sieta van Keimpema van FDF.