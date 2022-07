Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kippenvel door zangeres volkslied Oekraïne bij Ajax – Donetsk: ‘Je voelt de emotie’

Ajax heeft in de laatste oefenwedstrijd voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal van zaterdag tegen PSV niet helemaal kunnen overtuigen. De zangeres die het volkslied van Oekraïne voor het duel mocht zingen deed dat absoluut wel. Veel mensen lieten op sociale media weten dat zij met kippenvel hebben gekeken en geluisterd.

Dat had alles te maken met met het feit dat Ajax – Sjachtar Donetsk (3-1) in het teken stond van de oorlog in Oekraïne. Kijkers, die de wedstrijd konden volgen op Ziggo Sport, werden geraakt. Door Oekraïense kinderen die met de spelers het veld op kwamen. Door de geelblauwe vlagen die de Oekraïnse voetballers om de schouders droegen. En door de minuut stilte voor de slachtoffers van de oorlog en het zingen van het volkslied.



Prachtig! ♥️

Voorafgaand aan het treffen tussen Ajax en Shakhtar wordt er een minuut stilte gehouden & het Oekraïens volkslied ten gehore gebracht 💫#ZiggoSport pic.twitter.com/hUEadYiNYS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 26, 2022

Kippenvel, maar ook kritiek op Ajax

Naast de lofzang op de zingende Oekraïense, klonk er onder verdwaalde twitteraars ook kritiek op het gebeuren voor de wedstrijd. Zo stelde iemand groot fan van Ajax te zijn, maar dat hij niet kon begrijpen ‘dat Ajax zich leent voor zo’n fake news-show’. Enkele voetbalfans vonden het allemaal maar een poppenkast.

De criticasters kregen amper bijval, want er werd vooral genoten.



Minuut stilte gevolgd door volkslied, kippenvel hoor 💛💙 pic.twitter.com/S6Ef163JjV — Anouk (@Nounnn) July 26, 2022



Kippenvel bij volkslied Oekraïne. je voelt de emotie. #AjaxShaktar. — MIlco (@ilco_m) July 26, 2022



Die stilte in de Arena en daarop volgend het volkslied van Oekraïne… Kippenvel 💔 #ajasha #Ajax — Yvonne ❌❌❌6 (@yvdk1) July 26, 2022

💸 Opbrengst Ajax - Donetsk Hoeveel geld het benefietduel Ajax – Donetsk heeft opgebracht, is nog niet bekendgemaakt. Wel de bestemming: diverse projecten en instanties die hulp bieden aan Oekraïense vluchtelingen en hulpprojecten in het land waar momenteel een oorlog woedt.

Winst Amsterdammers op weg naar PSV

Het elftal van trainer Alfred Schreuder maakte er na de aandacht voor Oekraïne een serieuze wedstrijd van. Ajax kreeg ladingen kansen en liet soepele aanvallen zien, maar kreeg ook heel wat gevaarlijke acties. Sjachtar Donetsk kwam zelfs op 0-1, voordat Ajax via Tadic, Berghuis en Kudus de winst binnen sleepte. En dan te bedenken dat ploeg uit Oekraïne door de oorlog een half jaar lang bijna geen belangrijke wedstrijden kon spelen en veel buitenlandse spelers heeft verloren.

Er waren 27.000 mensen bij het benefietduel aanwezig. Onder hen: 4000 uitnodigde vluchtelingen uit Oekraïne. Zij zagen Ajax de laatste oefenwedstrijd op weg naar het echte werk spelen. Zaterdag komt PSV naar Amsterdam voor de Johan Cruijff Schaal, het weekend erna start de Eredivisie.