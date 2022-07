Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vader Jaimie Vaes hoopte dat relatie met Lil Kleine uit zou gaan

De vader van Jaimie Vaes hoopte al dat de relatie tussen zijn dochter en rapper Lil Kleine op een gegeven moment voorbij zou gaan. In een vooruitblik op de nieuwste aflevering van Vaes’ realityserie bij discovery+ zegt de vader van de styliste blij te zijn dat zijn dochter nu niet meer in de ellende zit.

„Ik ben heel blij dat je, hoe moeilijk het ook is, nu in een andere zone terecht bent gekomen. Ik had altijd al gehoopt dat het voorbij zou gaan. Ik denk dat het ook niet anders kon, hoe vaak hebben we niet aan de telefoon gezeten, dat ik zei: ‘De enige oplossing is: kies voor jezelf'”, zegt Jaimies vader, die op Bali in Indonesië woont. „Ik ben blij dat je nu niet meer in die ellende zit.”

Jaimie in the Vaes Lane

In Jaimie in the Vaes Lane zien kijkers hoe de realityster eerder naar haar oude huis gaat om daar haar spullen op te halen. Maar als Vaes eenmaal aankomt in de woning in hartje Amsterdam, blijkt dat haar ex alles met waarde heeft opgeslagen achter glas, zodat zij er niet bij kan. Ook het schilderij van haar oma, die twee maanden geleden is overleden, staat op een plek waar Vaes niet bij kan.



„Ik vind het heel frustrerend”, vertelt Vaes. „Ik ben heel netjes bezig, mijn spullen aan het inpakken. Ik snap niet waarom dit er dan ook nog bij moet komen.”

De relatie tussen Vaes en rapper Lil Kleine kwam begin dit jaar tot een einde nadat er beelden waren opgedoken waarop te zien is hoe de rapper het hoofd van zijn vriendin tussen de auto en de autodeur klemt. De rapper werd kort daarna aangehouden en het Openbaar Ministerie liet weten hem te verdenken van een poging tot zware mishandeling. Vaes verbrak daarop de relatie. De twee hebben samen een zoon, Lío. Het OM meldde eind juni dat het onderzoek naar de zaak nog steeds loopt.