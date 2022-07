Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frank Masmeijer krijgt gratie van de koning; hoe vaak komt dat voor?

Voormalig tv-presentator Frank Masmeijer is vervroegd vrijgelaten na het ontvangen van gratie van de koning. Hoe vaak komt dit eigenlijk voor en wat is écht de invloed van de koning op de verleende gratie?

Op 27 juni 2019 werd Masmeijer – na al een tijd vast te hebben gezeten – in hoger beroep veroordeeld tot 9 jaar celstraf en een boete van 90.000 euro. Voor het hoger beroep werd hij al eens veroordeeld tot 8 jaar gevangenis. De straf werd uitgesproken omdat hij betrokken is geweest bij drugssmokkel in België. Hij zou nog anderhalf jaar moeten zitten, maar is plotseling op vrije voeten gekomen nadat de koning hem gratie had verleend. Gratie wil zeggen dat de straf verminderd of opgeheven wordt, niet dat de veroordeling teniet wordt gedaan. Dan spreek je van amnestie verlenen.

Voor Masmeijer kwam het nieuws zelf ook uit de lucht vallen en geloofde hij het eerst niet. „Ik dacht dat ik voor de gek werd gehouden. Ik kan het nog steeds niet bevatten”, zegt hij tegen De Telegraaf. De 60-jarige oud-presentator vond zijn straf altijd al veel te hoog. „Dat vonden meer mensen, onder wie nu dus zelfs de koning kennelijk ook.”

Rol van de koning bij gratieverlening

De rol van de koning is echter zowel vrij beperkt als onontkoombaar in het verlenen van gratie. Zijne Majesteit is namelijk de enige die het recht heeft om gratie te verlenen. Wanneer een gratieverzoek wordt ingediend door de veroordeelde zelf, familieleden of advocaat, komt dit bij het Openbaar Ministerie, de rechter in de zaak en de minister voor Rechtsbescherming terecht.

In de meeste gevallen adviseert alleen de rechter de minister van Veiligheid en Justitie over het gratieverzoek. Als deze het positieve advies overneemt, komt datzelfde advies bij de koning te liggen. Deze hoeft meestal alleen nog maar een handtekening te zetten onder het gratieverzoek.

Hoe vaak komt gratie door de koning voor?

Het verlenen van gratie door de koning komt vaker voor dan je misschien denkt, alleen wordt er nu ruchtbaarheid aan gegeven omdat het de bekende Frank Masmeijer betreft. Precieze cijfers ontbreken, maar er worden jaarlijks honderden gratieverzoeken ingediend. Je kunt namelijk al voor geldboetes vanaf 340 euro gratie aanvragen. De koning zet dus jaarlijks onder enkele tientallen gratieverzoeken zijn handtekening. Alleen gratie bij levenslang gestraften komt slechts eens in de 10 of 20 jaar voor.