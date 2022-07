Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voelt je Slack-bericht emotieloos of bot zonder emoji’s? Je bent niet de enige

Plaats jij ook emoji’s achter vrijwel elk Slack-bericht, omdat je anders bang bent dat het bot overkomt? Dan ben je niet de enige! Uit een onderzoek uitgevoerd door de Slack en Duolingo blijkt dat ruim 58 procent van de ondervraagden het idee hebben dat hun Slack-berichten incompleet zijn zonder een emoji.

Slack is sinds de coronapandemie voor veel bedrijven dé manier van communiceren geworden. Bijna twee jaar lang was het zelfs voor velen de énige manier van communiceren tijdens werktijden.

De manier van berichten schrijven naar collega’s is daardoor ook veranderd. Tien jaar geleden zou je niet zo snel een emoji (of toen nog smiley) in een bericht plaatsen naar je collega of baas, maar nu communiceren via het internet ook voor werk steeds normaler wordt, komt daar verandering in.

Emotieloos en saai

Emoji’s kunnen volgens Olivia Grace, senior directeur productbeheer van Slack, ‘kleur, diepte en plezier’ toevoegen aan het werk. Communicatie via het internet is namelijk vaak oppervlakkiger dan in het echte leven. Je kan bijvoorbeeld geen intonatie gebruiken of emoties uiten door te lachen. Berichten kunnen daardoor veel sneller bot overkomen. Met een emoji erachter wordt het berichtje toch nét iets leuker.

Een groot deel van de ondervraagden is het hiermee eens: 58 procent stelde dat het gebruik ervan op het werk hen in staat stelt om met minder woorden te communiceren. 54 procent vond zelfs dat het de communicatie op de werkplek versnelde.

Veelvuldig emoji’s gebruiken in e-mailberichten wordt wel afgeraden. Wetenschappers van de universiteit in Tel Aviv deden aan het begin van dit jaar uitgebreid onderzoek naar het gebruik van emoji’s in e-mailberichten en kwamen tot de conclusie dat het op de mail mensen juist ‘minder sterk’ doet lijken.

Sommige emoji’s zijn een no-go

Nu is het wel belangrijk om te benadrukken dat ook voor Slack niet álle emoji’s geschikt zijn. Bijvoorbeeld de gele ronde emoji met een klein glimlachje. Op het eerste gezicht een doodnormaal plaatje om een positieve emotie mee uit te drukken. Maar toch denkt niet iedereen daar zo over.

14 procent van de overvraagden vond de emoji namelijk allesbehalve blijdschap uitstralen. Zij beschreven hem eerder als een emoji om diepe ergernis of wantrouwen te uiten. Pas dus op wélke emoji’s je stuurt. Van de emoji met de grote glimlach of de blosjes kregen mensen geen stress, dus misschien zijn die veiliger om te gebruiken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vooral wanneer leidinggevende op werk je die emoji sturen — ZIZU (@Barzziini) March 7, 2022

En je kan er waarschijnlijk al een paar raden, maar de kussende lippen, tong, drol en courgette emoji worden sowieso niet aangeraden om naar je collega’s of baas te sturen. Hoewel het geen explicite emoji’s zijn, hebben ze in de loop van de jaren wel een explicite betekenis gekregen… Zéker de courgette.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

😏is toch geen dirty emoji? Is toch "sneren"? Hoop ik Gezien de keren dat ik die in de chat op het werk gebruik…

😬 — Freek D'Hooge (@dhoogfr) October 21, 2020