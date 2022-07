Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heet weerbericht zomervakantie: het wordt warm, warmer, warmst

Vier je lekker zomervakantie en houd je van hoge temperaturen? Dan word je de komende week op je warme wenken bediend. Want warm, warmer, warmst wordt het.

Niet alleen de Nederlandse zomervakantie-vierder trouwens. Wie lekker naar Frankrijk, Italië, Spanje of Portugal gaat, kan een hittegolf verwachten.

Komend weekend wordt het zonniger en warmer. In het zuiden kan het zondag 30 graden worden en na het weekend wordt het 28 tot 33 graden. Mogelijk wordt het in het zuidoosten warmer dan 35 graden. Later in de week is het met 21 tot 27 graden minder warm. Dat meldt weerdienst Weeronline vandaag.

Zomervakantie start met warmere dagen

Het begin van de zomervakantie in regio noord begint met een flinke temperatuurstijging. Wanneer de scholen in deze regio vrijdag hun laatste activiteiten afronden is het al prima zomerweer met zon, stapelwolken en hooguit een lokale bui. Met 18 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuidoosten van het land is het net wat koeler dan je in de zomer zou verwachten. In het weekend wordt het geleidelijk zonniger en warmer. Zaterdag wordt het 19 tot lokaal 25 graden in Limburg en zondag is het met 21 tot 27 graden iets warmer.

Wie voor verkoeling deze zomervakantie naar de Noordzeekust trekt, doe je voordeel met onderstaande tips.



Hier wat vakantietips voor onze Noordzeekust.https://t.co/nhfMn3r9uv — Weeronline (@weeronline) July 13, 2022

Warm, warmer, warmst

Toch is het allemaal nog niets vergeleken met de warmte die ons na het weekend te wachten staat. Bijzonder warme lucht boven Frankrijk komt deze zomervakantie dan onze kant op en doet de middagtemperatuur in korte tijd sterk stijgen. Maandag wordt het in het hele land zomers warm, ook op de Wadden is het 25 graden of meer. In het midden en zuiden van het land wordt het tropisch en kan de temperatuur naar 30 tot 33 graden stijgen. Daarbij schijnt de zon uitbundig en is het midden op de dag lekker om de schaduw op te zoeken.

Op dit moment lijkt dinsdag de warmste dag van de week te worden. Met 28-29 graden komt de temperatuur ook in het noorden in de buurt van tropische waarden. In het midden van het land is het 29 tot 32 graden en in het zuiden en zuidoosten zijn maxima van 33 tot 36 graden mogelijk. Als alles meezit wordt het op sommige plaatsen zelfs nog wat warmer.

Minder warm, ideaal weertje voor zomervakantie

De dagen daarna neemt de warmte af en later in de week is het zo’n 22 tot 27 graden. Daarmee is het voor veel mensen veel beter weer om langere tijd buiten te zijn, zeker voor zomervakantie-activiteiten. Het weerbeeld bestaat uit zon en stapelwolken. De kans dat lokaal een bui ontstaan en een groot deel van de tijd blijft het dus droog. Weeronline noemt het weerbeeld dan „ideaal”.