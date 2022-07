Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johnny Depp geeft Amber Heard trap na op nieuw album

Wie dacht dat de soap rondom Johnny Depp en Amber Heard voorbij was, heeft het mis. Vrijdag komt het nieuwe muziekalbum 18 van Depp uit, waarin hij nog even flink uithaalt naar zijn ex-vrouw.

Onlangs sprak een rechter nog (overwegend) in het voordeel van Johnny Depp tijdens een van de meest spraakmakende rechtszaken ooit. Heel de wereld kon meegenieten van schaamteloos moddergooien tussen de twee filmsterren. Dat de rechtszaak ten einde is, maakt voor Johnny weinig verschil: hij doet er nog een schepje bovenop.

Johnny Depp komt met nieuw album: 18

Na het winnen van de rechtszaak doorbreekt Johnny Depp nu het stilzwijgen. Samen met de Britse gitarist Jeff Beck werkte de acteur en gitarist aan zijn nieuwe muziekalbum 18. Naast acteren houdt de acteur zich namelijk ook bezig met muziek. Als grote naam met een flinke bankrekening krijg je overal wel een voet tussen de deur.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

If she can walk around and defame him with no consequence on national television, #JohnnyDepp can surely express in his song how he feels about the crap she has pull on him. She has a strong PR machine you being part of it. And we know it. — Master (@CM_Master2022) July 11, 2022

Enfin, de titel van het album reflecteert de gemoedstoestand van de Amerikaanse acteur tijdens de opnames. Hij voelde zich naar eigen zeggen weer jong en onsterfelijk en liet zijn gevoelens de vrije loop tijdens het schrijven van de liedjes.

Twee songs over Amber Heard

Volgens New York Post bevat het album twee liedjes waarin de acteur zijn gevoelens deelt over de periode van de rechtszaak. Zo zingt hij ‘you’re sitting there like a dog with a seven-year itch’ in het nummer Sad Motherf*ckin’ Parade en ‘if I had a dime, it wouldn’t reach your hand’. Tja, over wie zou dat nou gaan? Volwassen of niet, het zit blijkbaar nog diep bij Johnny Depp.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heard moet Depp 10,35 miljoen dollar betalen

De jury oordeelde dus (overwegend) in het voordeel van Johnny Depp, nadat Amber Heard hem had aangeklaagd voor huiselijk geweld. Hij klaagde haar op zijn beurt aan voor laster en kreeg uiteindelijk gelijk. Depp heeft daardoor recht op maar liefst 10,35 miljoen dollar aan schadebetalingen; een bedrag dat Heard naar eigen zeggen niet kan ophoesten.

Schrale troost: op een aantal punten kreeg zij wél gelijk, waardoor Johnny Depp haar een bedrag van 2 miljoen dollar moet betalen. Dan houden we nog maar 8,35 miljoen dollar over. Een schijntje voor een grote Hollywood-actrice zou je denken. Al is het maar de vraag of Amber Heard nog voor grote rollen wordt gevraagd na de weinig verhullende rechtszaak.

Voor wie trouwens diepe zakken heeft: het voormalige liefdesnestje van de twee staat te koop.