Maxim Hartman clasht met boer bij Renze: ‘Je weet niet wat je zegt!’

Het ging gisteravond – zoals zo vaak in praatprogramma’s – over de stikstofproblemen bij Renze. Met oud-staatssecretaris van Justitie Fred Teeven en boer Dolf Heikoop besprak talkshowhost Renze Klamer in zijn nieuwe show de blokkades bij distributiecentra. Maar het was vooral de clash tussen de boer en Maxim Hartman die de tongen los maakte.

Boer Dolf Heikoop vertelde in de nieuwe talkshow Renze over de boerenprotesten. Hij wilde niet alle acties, zoals het afsluiten van distributiecentra, goedpraten. „Maar”, zei hij erbij, ,,wat we ook doen, de plannen gaan gewoon door. Er is helemaal geen oplossing.” Hij had daarom wel begrip voor wanhoopsacties van boeren bij distributiecentra.

En dat leidde tot de nodige ergernis bij Maxim Hartman. „Je zegt, ik sta er niet achter. Maar je keek wel met trots toen je de beelden zag. Ik zag een glimlach”, zei de BN’er verwijtend. Die opmerkingen waren het begin van een verhitte discussie tussen de boer en Maxim Hartman, die overigens wel vaker botst met mensen.

Woorden boer gaan er niet in bij Maxim Hartman

„Nou ja, misschien vind ik het wel mooi”, verklaarde de boer. „Het is vooral dat we als hele landbouwsector iets doen. We zijn ook naar Den Haag geweest, daarvoor moesten boeren soms een hele dag reizen. Heel Nederland is in opstand. Maar maakt het de politiek wakker? Nee.”

Dat ging er niet in bij Maxim Hartman. „Protesteren wil niet altijd zeggen dat je je zin krijgt! Je mag je wel laten horen, maar het hele land heeft er last van”, verweet hij de boer. „Hoeveel boeren zijn er in Nederland? 53.000? Hoe kan het dat zij een heel land ontwrichten?”, vroeg hij zich hardop af.

Boer: ‘Je weet niet wat je zegt’

Toen mengde Fred Teeven zich in het gesprek. En heel even leek daarmee de kous af. Maar Maxim Hartman was nog niet klaar met boer Heikoop. Die laatste vertelde enkele minuten later in de talkshow dat de stikstofplannen in de huidige vorm geen perspectief bieden voor boeren. Ook vindt hij het gesprek aan gaan, geen zin hebben. „We mogen best gaan praten, maar aan de plannen mag niet gesleuteld worden.”

Maxim Hartman zat zich ondertussen opnieuw te ergeren aan de woorden van de boer. „Je zegt, we moeten door. Maar dat is het hele punt, boeren mogen niet door! Dat moet je accepteren. Laat je omscholen”, zei hij boos. Boer Heikoop reageerde vol onbegrip. „Dan weet je echt niet wat je bij een boer met zijn bedrijf doet.”

De boer ging verder: „Als je dit durft te zeggen, weet je niet wat je zegt. Je hebt het over al onze bedrijven. Die laten we ons écht niet zomaar afpakken! Ik ben honderd procent boer. Ik weet niet beter dan dat ik boer wil worden. En ik weet ook niet beter dat ik boer zal blijven.”

Maxim Hartman tegen boer Heikoop: ‘Gewoon gelul!’

Ja, dat laten omscholen zal ingrijpend zijn, deelde de uitgesproken Maxim Hartman een enkele keer de mening met boer Heikoop. „Maar je hebt geen recht om boer te zijn. Snap je dat? Waar komt toch dat idee vandaan?” De boer wees naar vergunningen. „Die hebben we om onze beesten te houden.”

„Ja, maar vergunningen worden ingetrokken”, aldus Hartman. „Nou, dat zeg je wel heel makkelijk. Je zegt: we stoppen met die boeren. Dan weet je echt niet wat je zegt”, zei Heikoop. „Nee, je hebt niet het recht om te zeggen: ik blijf boer en zal dat altijd blijven. Gewoon gelul! Als de samenleving tegen jou zegt dat we er geen behoefte meer aan hebben, dan heb je te stoppen.”

Kijkers erg verdeeld over clash bij Renze

Net zoals in de stikstofcrisis de meningen lijnrecht tegenover elkaar staan, zijn ook kijkers erg verdeeld over het optreden van Maxim Hartman. Vindt de een de BN’er een ‘walgelijke kwal’, de ander is duidelijk meer te spreken over zijn harde woorden tegen de boer.



Maxim Hartman zit bij RTL4 verschrikkelijk uit z'n nek te lullen. Hierbij benoem ik hem tot LUL. 🤡🤪 — Eddy Panini ©™ (@MeneerPanini) July 5, 2022



De enige die iets verstandigs zegt is Maxim Hartman….#Renze — Harry (@ArendsHarry) July 5, 2022



"De boeren mogen niet door. Dat moet je maar accepteren. Dan moet je je laten omscholen." Wat is Maxim Hartman toch ook een walgelijke kwal. #renze — Thoiiss (@ThijsH16) July 5, 2022



Die Maxim Hartman. 🤣🤣🤣🤣 sorry maar ik lig zo erg in een deuk. Die vent heeft op de een of andere manier elke keer een weerwoord met humor erbij. Ik weet dat sommigen dit veel te ver vinden gaan maar ik kan niet stoppen met lachen #Renze — Beach Roy ☀️🌊🏄‍♂️ (@Beach_Roy33) July 5, 2022

