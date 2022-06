Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe zit dat met die corona-zomergolf? En hoe staan we ervoor?

Terwijl minister Ernst Kuipers recent uitsprak dat een nieuwe coronagolf best eens in de zomer kan voorkomen, wordt in Duitsland officieel de zomergolf aangekondigd. Het RIVM schrijft over nieuwe stijgende besmettingscijfers en nieuw onderzoek toont aan dat afweer opbouwen tegen Omikron vrijwel niet mogelijk is.

Kuipers heeft nog maar net zijn langetermijnplannen voor het coronavirus aangekondigd en we praten al over een zomergolf. Hoewel het plan voornamelijk op eigen verantwoordelijkheid aanstuurt, verwacht Kuipers wel een nieuwe vaccinatieronde. Volgens Kuipers zijn er genoeg vaccins beschikbaar „om de hele Nederlandse bevolking een herhaalvaccinatie aan te bieden”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

HET ZOU ZO MOOI ZIJN OM EINDELIJK ENTHOUSIAST TE KUNNEN ZIJN OVER HET NIEUWE CORONA BELEID ⁉️⁉️

Helaas deze vervreemde ex ziekenhuis directeur, laat het aan de sectoren over ……hoe wat wanneer weet ie nog niet ⁉️WEER ONBENUL DUS‼️@Corona_NL @ministerVWS #LongCovid #Omicron — harry de winter (@harrydewintertv) June 15, 2022

RIVM vreest voor nieuwe coronagolf door oplopende besmettingen

Het RIVM verwacht ook in Nederland een nieuwe golf aan coronabesmettingen. Wat dat betekent voor de ziekenhuisopnames is nog niet duidelijk, omdat de huidige subvarianten mensen niet zieker lijken te maken dan de Omikron-variant. Maar mocht het aantal besmettingen verder oplopen, stijgt ook het aantal ziekenhuisopnames. Overigens maakte oud-ziekenhuis directeur Marcel Levi zich gisteren zorgen over het feit dat er bezuinigd is op ic-capaciteit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoewel BA.4/5 niet ziekmakender lijkt dan eerdere Omicron varianten, is de verwachting dat het toenemend aantal infecties met BA.4/5 leidt tot meer ziekenhuis (IC) opnames. https://t.co/lBzUQapvAu — Marcel Jonges (@Viroloog) June 14, 2022

De oplopende besmetting zouden dit keer komen door twee nieuwe versies van de Omikron-variant. Het RIVM meet het aantal virusdeeltjes in het rioolwater en op die manier krijgen zij een indicatie van het aantal besmettingen. Die volgens het gezondheidsinstituut stijgen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Duitsland kondigt officieel zomergolf aan

In België vreest men voor hun ‘zomer van vrijheid’. Viroloog Steven van Gucht maakt zich niet echt zorgen om een gigantische piek, „maar het virus is nog niet verdwenen”, vertelt hij tegen HLN. En ook op social media maakt menig Nederlander zich druk om de rondvliegende bacillen en de aankomende festivalzomer.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zou vanavond naar WIES in de Tolhuistuin gaan maar doe dat toch maar niet WANT JA iedereen heb COVID en ik wil dit weekend per se bij Pinkpop zijn had ik al gezegd dat ik KLAAR ben met CORONA????? — Herman Hofman (@hermandeperman) June 15, 2022

Bij onze buren in Duitsland gaat het allemaal sneller. Evenals Kuipers sprak de Duitse gezondheidsminister Karl Lauterbach over een zogenoemde zomergolf. Gister sprak hij die woorden uit, vandaag kondigt hij de start van die golf aan. Volgens hem nemen de besmettingen de komende weken niet af. Lauterbach sprak uit dat ouderen en kwetsbaren nu „dringend” een nieuwe vaccinatie nodig hebben.

Nieuw onderzoek naar herbesmetting met Omikron-variant

The Guardian bracht gisteravond een opvallend artikel naar buiten. Daarin haalt de Britse krant een studie aan onder gevaccineerden die drie prikken haalden. Daaruit blijkt dat deelnemers die corona kregen tijdens de eerste golf van de pandmie, geen afweer opbouwden tegen de Omikron-variant.

De vaccinaties helpen volgens de deskundigen tegen de heftigheid van de ziekte, maar eerdere infectie beschermt klaarblijkelijk niet tegen herbesmetting. Professor Rosemary Boyton, van het Imperial College London en medeonderzoeker, legt uit dat het krijgen van de Omikron-variant dus geen boost is voor je immuunsysteem. En ook niet beschermt tegen vatbaarheid van een nieuwere variant.

Volgens de onderzoekers geven deze resultaten aan waarom mensen meerdere keren in korte tijd besmet raakten. Eerder ging men er vanuit dat besmet raken ons afweersysteem zou versterken. Maar met dit onderzoek wordt die theorie ontkracht en daarmee wordt ook de term groepsimmuniteit ontkracht. Waardoor we volgens onderzoeker Danny Altmann niet ontsnappen aan besmettingen en herbesmettingen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

https://t.co/RNGiFptkia Op naar de oase van #Vrijheid …

Trots was men in Portugal op de 98% vaccinatiegraad- 12 jaar en ouder Nu is Portugal het eerste land dat vanwege oplopende positieve testen aldaar, opnieuw een PCR-test verlangd voor ongevaccineerde inreizigers #Omicron — Marc van der Vegt (His Spirit) (@VegtDoor) June 15, 2022