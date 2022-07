Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 vragen en antwoorden over huisvesting studenten: ‘Het wordt nog erger’

De huisvesting van studenten lijkt een probleem dat in Nederland maar niet kan worden opgelost. Wat heet: het wordt alleen maar erger, vreest de Landelijke Studentenvakbond. De LSVb luidde daarom vanmorgen de noodklok.

Wat is er precies aan de hand? En is er nu misschien wel een oplossing voor al de studenten zonder kamer te bedenken? De afgelopen jaren verschijnen alleen maar negatieve berichten over de huisvesting van studenten in de media, ook bij Metro. ‘Kamer vinden een hel‘, schreven we in 2019 al bijvoorbeeld. En een jaar eerder: ‘Studentenhuisvesting nog steeds bittere armoede‘.

5 vragen over probleem huisvesting studenten

We leggen vijf vragen voor aan datzelfde LSVb, in dit geval aan Joram van Velzen, die onlangs als nieuwe voorzitter van de vakbond aantrad. Weer een nieuwe voorzitter voor een al veel ouder probleem dus.

1. Waarom is de noodklok over de woningnood geluid?

„In september zullen er weer honderden studenten zonder slaapplek aan het eerste jaar van hun studie beginnen. Dakloos dus. Vorig jaar is het helemaal verkeerd gegaan, maar dit jaar lijkt het nog veel erger te gaan worden. De verwachte hoeveelheid eerstejaars is aanzienlijk hoger. De hoeveelheid beschikbare bedden is echter veel lager. Enkele onderwijsinstellingen hebben internationale studenten al wat beter voorgelicht over de situatie omtrent studentenhuisvesting in Nederland, maar dit blijkt niet genoeg te zijn. ”



2. Kun je specifieke voorbeelden van grote steden geven?

„In Amsterdam biedt de UvA woningen aan ongeveer 3000 eerstejaars internationale studenten, maar er hebben zich al 4500 studenten gemeld. Bij de Vrije Universiteit waren de cijfers in juni al dat er 1800 studenten meer dan de beschikbare piekopvang hadden aangemeld. In Groningen heeft de gemeente samen met de onderwijsinstellingen berekend dat er zo’n 260 noodbedden in de piekopvang nodig zijn, maar daar zijn er nog maar 111 gerealiseerd. In Nijmegen kunnen er 165 bedden minder dan nodig aan internationale studenten geboden worden.”

Internationale studenten werven loont

3. Speelt de instroom van vluchtelingen die een slaapplek nodig hebben bij het probleem ook mee?

„Ja, maar dat is slechts een deel van de oorzaak. Het is voor onderwijsinstellingen ook gewoon financieel heel aantrekkelijk om veel internationale studenten te werven. Dat komt door de manier waarop onze onderwijsinstellingen bekostigd worden.”

4. Daarmee wordt het probleem dus nog groter?

„Zeker. Het systeem in Nederland financiert onderwijsinstellingen voor iedere individuele student die ingeschreven staat op die instelling. Hoe meer studenten, hoe meer geld de instelling krijgt. Er is sprake van een perverse prikkel om maar zoveel mogelijk studenten hierheen te halen, zonder dat er over nagedacht wordt waar die studenten moeten wonen.”

5. De noodklok luiden is één, zelf een oplossing bedenken en aandragen kan twee zijn. Heb je die misschien?

„Een structurele oplossing zal nog jaren op zich laten wachten, vrees ik. Op dit moment moeten gemeenten en onderwijsinstellingen werkelijk alles uit de kast trekken om ervoor te zorgen dat er in september geen studenten op straat komen te slapen. Dat betekent dat gemeenten voor meer betaalbare noodopvang moeten zorgen en dat hogescholen en universiteiten moeten stoppen met werven in het buitenland. Internationale studenten moeten nóg beter worden voorgelicht over onze woningnood. En opleidingen moeten alleen in het Engels aangeboden, worden als dat een inhoudelijke meerwaarde heeft.”