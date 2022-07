Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Strandgangers Zandvoort helpen verdwaalde dolfijn terug de zee in

Het zijn bijzondere beelden, twee dolfijnen voor de kust van Zandvoort. Maar ze kwamen gisteren wel erg dichtbij het strand en alle badgasten. Daarom hielpen strandgangers één van de dieren terug de zee in.

Stichting SOS Dolfijn deelde beelden waarop te zien is hoe badgasten te hulp schieten. Zij duwden het zeezoogdier terug richting de zee. De reddingsbrigade hield daarna de boel in de gaten, zodat boten en andere vaartuigen op afstand bleven.

Dolfijnen aan de kust bij Zandvoort

Eerder liet de stichting weten dat er gistermiddag twee of mogelijk zelfs vier spitssnuitdolfijnen voor de Zandvoortse kust zwommen. Een team van SOS Dolfijn kwam naar het strand toe. „Mochten de dieren opnieuw worden waargenomen, dan zal het team proberen een stranding te voorkomen.” Het is dan ook niet de bedoeling dat strandgangers de dieren benaderen, maar direct SOS Dolfijn bellen.

De stichting noemde het bezoekje van de dolfijnen „verontrustend”. Volgens hen kunnen deze diepzeedieren namelijk niet goed overleven in de Noordzee.

Strandgangers en reddingsbrigade schieten te hulp

Het reddingsteam bleef tot na 21.30 uur in de buurt van het strand om uit te kijken naar de verdwaalde dieren. De dolfijnen zijn niet meer gespot. Vandaag kijkt de stichting opnieuw of ze nog een teken van de zeezoogdieren zien. „We gaan duimen voor een goede afloop. Ondanks dat de soort een diepzeewalvis is en niet bepaald goede kansen heeft in de Noordzee, hopen we dat de dieren de Noordzee weer weten te verlaten.”



Vanmiddag zijn er spitssnuitdolfijnen voor de kust van Zandvoort waargenomen. Een zorgelijke waarneming omdat deze diepzeewalvissen moeilijk kunnen overleven in de ondiepe Noordzee. Zie jij de dieren? Meld dan de locatie via SOS Dolfijn of @waarneming https://t.co/4fDNlijh99 pic.twitter.com/gaj50beTxx — SOSDolfijn (@SOSDolfijn) July 19, 2022

Verdwaalde zeezoogdieren Noordzee

De afgelopen dagen klonken meer geluiden over ‘verdwaalde’ zeezoogdieren. Zo legde kajak-instructeur Johan van Antwerpen vast hoe een zeehond op zijn boot klom. En eerder spoelde er een levenloos lichaam van een bultrug aan bij de kust van Vlieland. Een paar weken daarvoor filmde Lourens Janissse een bultrug in de buurt van de Zeeuwse Kust. Janisse was daar aan het vissen en trof het beest vlakbij zijn bootje. Het kan dus zo zijn dat deze bultrug zijn Nederlandse reis niet overleefd heeft.



Wow!!! Je zal het meemaken. Lourens Janisse werd vanochtend ineens verrast door deze bultrug walvis tijdens het vissen voor de Zeeuwse kust. Zie jij de bultrug (of een andere walvis) meld dit dan via @waarneming #bultrug #walvis pic.twitter.com/snaYk2uwYU — SOSDolfijn (@SOSDolfijn) May 23, 2022