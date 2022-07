Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dode bultrug spoelt aan bij de kust van Vlieland

Het is een treurig beeld, het levenloze lichaam van een grote bultrug in de branding van het strand van Vlieland. Daar werd vandaag op de westelijke strandstrook, op het defensieterrein, het dode dier gevonden.

Je kunt het je haast niet voorstellen dat zo’n immens dier in de Nederlandse wateren zwemt, maar het blijkt toch echt zo te zijn. Eerder klonken al geluiden dat er een walvis rond de Belgische en Zeeuwse kust was gespot. Er zijn vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat, maar dit is niet bevestigd.



Aangespoelde bultrug aan de kust van Vlieland

Men ontdekte het dode dier vandaag om 09.30 uur aan De Vliehors, de zandvlakte aan de westzijde van Vlieland. Dit gebied is militair oefenterrein en bezoekers mogen hier het strand niet op. De walvis is zeven meter lang, volgens kenners en dat betekent dat het nog om een jonge bultrug gaat. Volwassen bultruggen kunnen namelijk nog veel groter worden.

Hoe het dier om het leven kwam is nog niet bekend. Dat moet sectie nog uitwijzen. Onderzoekers van Wageningen Marine Research en Naturalis zullen het beest onderzoeken om zo de doodsoorzaak vast te stellen. Onder meer marien bioloog Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht is daarbij betrokken.

Bultruggen in Nederlandse Noordzee

Het onderzoek begint op zijn vroegst woensdag, vertelt IJsseldijk. Als de onderzoekers geen toegang krijgen tot het defensieterrein, verslepen zij het kadaver naar een openbare plek op het strand. Of het dode dier wordt overgebracht naar het Friese Harlingen.

Het blijkt overigens niet nieuw te zijn dat deze immense zeezoogdieren naar de Hollandse kust trekken. Zo vertelt IJsseldijk dat er vaker bultruggen voorkomen in de zuidelijke Noordzee. De walvissen kunnen prima in ondiep water leven, legt zij uit.

Kort geleden filmde Lourens Janissse een bultrug in de buurt van de Zeeuwse Kust. Janisse was daar aan het vissen en trof het beest vlakbij zijn bootje. Het kan dus zo zijn dat deze bultrug zijn Nederlandse reis niet overleefd heeft.



Vorig jaar werd in de haven van Terschelling nog een walrus gespot, iets wat ook niet vaak voorkomt.