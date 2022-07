Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruinerwold-documentairemaakster ontrafelt wanpraktijken in vrouwengevangenis

Jessica Villerius staat bekend als een documentairemaakster die nogal spraakmakende en schokkende onderwerpen aansnijdt. Dit keer duikt ze in de wanpraktijken die achter de gesloten deuren van vrouwengevangenissen plaatsvinden en vertelt Villerius dat zij „geschrokken is van de verhalen”.

Villerius kreeg eerder het met haar documentaire De Kinderen van Ruinerwold zo’n beetje heel Nederland stil. De docu-serie waarin broers Shin, Edino, Israël en zus Mar Jan van Dorsten hun familiegeheim deelden, schudde het hele land op. De Kinderen van Ruinerwold werd uiteindelijk bekroond met een Gouden Televizier-Ring.

Documentairemaakster Jessica Villerius maakt nieuw project

Maar het lijkt erop dat de documentairemaakster een nieuw onthullend project in handen heeft. Want De inspectie Justitie en Veiligheid bracht vorige week het nieuws naar buiten dat zij een onderzoek starten naar een vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Waarom? In die gevangenis zou sprake zijn van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. Ex-gedetineerden en een advocaat trokken aan de bel. Dat is iets waar de documentairemaakster al langere tijd van op de hoogte was.

Villerius doet onderzoek naar het wangedrag in vrouwengevangenissen en brengt verontrustende zaken aan het licht. In de gevangenissen is sprake van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag, van pesterijen tot intimidatie en seksueel misbruik. De documentairemaakster dook in de materie en nam de praktijken, die achter gesloten deuren plaats vinden, onder de loep.

Wanpraktijken en seksueel misbruik in vrouwengevangenis

In april dit jaar werd een 47-jarige bewaker aangehouden nadat meerdere vrouwen aangifte tegen hem deden van onder meer verkrachting. „Ik ben echt geschrokken van de verhalen en de incidenten die onze redactie hebben bereikt”, vertelt Villerius. „In hun opsluiting zijn gedetineerden namelijk kwetsbaar, ze kunnen letterlijk geen kant uit en zijn daarin volkomen afhankelijk van gevangenispersoneel.” Ze legt daarna uit al maanden onderzoek te doen en verbaasd te zijn over dit „diepgewortelde” probleem.

Voor het onderzoek sprak ze met verschillende (ex)-gedetineerden, maar ook personeelsleden, bewakers en advocaat Johan Oosterhagen. De advocaat maakte er een persoonlijke missie van om een groot aantal vrouwen die hiermee te maken kregen, bij te staan.

De documentaire Machtsmisbruik in de Vrouwengevangenis is in de loop van volgend jaar te zien op Videoland.