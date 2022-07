Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jandino Asporaat verdedigt boeren: ‘Worden weggezet als terrorist’

Cabaretier Jandino Asporaat staat in de stikstofcrisis aan de kant van de boeren. De cabaretier liet Bij Andy in de Auto zijn licht schijnen op de stikstofproblematiek, die al weken tot boerenprotesten leidt. Volgens hem worden de boeren veel te hard aangepakt en weggezet. „In de krant staat nog net niet dat het terroristen zijn. Het is gestoord!”

Oud-voetballer Andy van der Meijde ontvangt elke week een andere gast in zijn auto, waarin hij allerlei onderwerpen bespreekt. Aan Jandino Asporaat, die hij deze week ontving, vroeg de oud-voetballer hoe hij tegen de stikstofcrisis aankeek. En die was zeer uitgesproken over de kwestie.

Jandino: ‘Er is iets raars aan de hand’

Volgens hem hebben mensen niet door hoe boeren gedemoniseerd worden. „Er is iets raars aan de hand. Hoe we over de boeren aan het praten zijn. Dit zijn de mensen die uiteindelijk ‘s ochtends tot ‘s avonds voor jouw eten en groenten zorgen. Hoe kun je zo over ze praten?”, vraagt hij zich hardop af. „Het is bizar”, zegt hij er even later over.

Andy van der Meijde is het met hem eens. „Ja, zij maken het voor ons. Als ze dat niet meer doen, moeten we alles uit het buitenland laten komen.” Overigens wordt het grootste deel van ons eten al uit het buitenland geïmporteerd en exporteren onze boeren zo’n driekwart van hun productie naar het buitenland.

‘Het is belangrijk om ons eigen eten te produceren’

Jandino maakt zich zorgen over de toekomst. Hij zegt dat steeds meer landen hun export een halt toeroepen. „Je ziet dat Amerika bepaalde producten al minder exporteert en je ziet het nu met graan in Oekraïne en Rusland.” Hij vindt dat landen daarom zelfvoorzienender moeten worden.

„Met voedseltekorten is het echt belangrijk dat we ons eigen eten produceren. Het wordt alleen maar duurder.” Op Curaçao ziet hij het ook. „Daar wordt 95 procent van het eten ingevoerd. Honderden miljoenen gaan zo verloren, die naar de zorg, educatie of wegen konden gaan. Door zelf te produceren word je minder afhankelijk.”

Jandino: ‘Hoe zijn we op punt gekomen dat we boeren half-terroristisch maken?’

Hij pleit er in de auto bij Andy van der Meijde voor om „echt te gaan kijken wat er aan de hand is met de boeren”. Die protesteren namelijk niet zomaar, zegt hij. „Het is een noodkreet. Waarom zijn zij op dit moment echt een noodkreet aan het schreeuwen: jongens, we hebben hulp nodig?”

Andy van der Meijde haakt daarop in: „Ja, mensen denken dat ze het leuk vinden om met de trekker op pad te gaan, maar dat is het niet. Het heeft echt een reden, hè.” Jandino: „Ja, en dan lees je dat er weer file is, omdat boeren staken. Dan denk ik echt: wauw! Ik verbaas me er echt over. Hoe simpel kun je zijn? Je wordt echt gek. Hoe zijn we op een punt gekomen waarbij we boeren nu half-terroristisch maken? Dat gebeurt nu en dat doet pijn.”

