Veel haatmail voor verslaggever die wangedrag F1-fans aankaartte

De Nederlandse verslaggever Robyn van Gorsel heeft veel haatmail gekregen, nadat ze zich uitsprak over het wangedrag van sommige Nederlandse Formule 1-fans in Oostenrijk. Afgelopen weekend waren daar ongeveer 60.000 fans uit Nederland aanwezig om Max Verstappen aan te moedigen. Volgens verschillende berichten vergrepen sommigen – voornamelijk dronken mannen – zich aan de vrouwen in het publiek.

Ook oud-Metro-redacteur en Formule 1-fan Robyn van Gorsel was er dit weekend bij. Bij RTL Boulevard en op de website van Linda.nl deelde ze haar ervaringen over het raceweekend. Ze beaamde dat er sprake was van wangedrag onder sommige fans. Dat ze haar verhaal deed, heeft ze geweten ook. Ze ontvangt nu veel haatberichten, schrijft ze.

Robyn over wangedrag: ‘Nagefloten, vastgegrepen en voor alles uitgemaakt’

Na de race van zondag in Oostenrijk kwamen er verschillende berichten van wangedrag naar buiten. Zo vertelden getuigen over een ijsverkoopster die lastig werd gevallen door dronken mannen. Bij een vrouwelijke fan van Lewis Hamilton zou de jurk omhoog zijn getrokken.

„Ook ik was afgelopen weekend aanwezig bij de GP van Oostenrijk om te juichen voor Max Verstappen, net als 60.000 andere Nederlanders. En ook ik ben nagefloten, vastgegrepen en voor ik weet niet wat uitgemaakt”, schreef Robyn eerder deze week. De meest ‘in het oor’ springende opmerking van de dag? „Hey mokkel, ga eens bier halen. Dan mag je daarna wel op m’n schoot zitten.”

Daar bleef het niet bij. Ook werd ze lastiggevallen toen ze drankjes ging halen. „Van groepen die de – vrij onoriginele – leus ‘Daar moet een piemel in’ riepen, tot aan mannen die hun arm om me heen sloegen en me met dubbele tong uitnodigden in hun tent.”

Ze zou ‘aandachtsgeile hoer’ zijn die de ‘media opzoekt’

Dat ze haar ervaringen van seksistisch wangedrag van sommige F1-fans deelde, is niet iedereen bevallen. Dat blijkt wel uit de haatmails die Robyn krijgt. „Kennelijk wordt het niet gewaardeerd dat ik me uitspreek tegen mannen die zich niet kunnen gedragen”, schrijft ze in een column op Linda.nl.

Ze zou ze een ‘aandachtsgeile hoer’ zijn omdat ze ‘zelf de media opzoekt’. Het gros van de reacties zijn volgens haar in de strekking dat ze niet zo ‘moet zeiken’. „Wees blij met de aandacht, over tien jaar fluit er niemand meer naar je.” Een van de berichten deelt ze in het geheel. „Wees blij dat je wat aandacht krijgt! Zeik wijf vieze woke hippie zielige me2wappie. Triest figuur ben je zeg om te kotsen bleeeeh. Smet op de Formule 1.”

Toch zijn er ook een hoop mannen en vrouwen die wél normaal reageren, zegt ze. „Die laten gelukkig weten dat ze het ook echt niet oké vinden.”